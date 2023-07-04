Junín: madre de peruano que está en campo de batalla en Rusia pide repatriación de su hijo

Desde el distrito de Tarma, en la región Junín, la señora María pide que las autoridades peruanas ayuden a repatriar a su hijo de 28 años, quien se encuentra en una base militar en Rusia, luego de que fuera reclutado por las fuerzas de ese país.

A través del Rotafono de RPP, la señora María comentó que su hijo se fue a Rusia entre el 9 y 10 de marzo sin avisar a su familia, motivado por la oferta de un amigo conocido en Lima para trabajar como seguridad en una base militar en Rusia, que mantiene un conflicto armado con Ucrania, pero al llegar a la Federación Rusa fue enviado a una zona de combate.

El joven licenciado del Ejército y albañil fue atraído por la promesa de que recibiría un sueldo de más de 8 mil soles. Sin embargo, ahora sufre abusos, no le brindan alimentos y se encuentra retenido en contra de su voluntad en una base militar, según denunció su madre.

“Él se ha ido para que trabaje allá en Rusia, ganando 8000 soles y por eso se habrá animado. Él me dice que no le dan de comer, que los están metiendo en un hueco y que no le dan ni frazadas para dormir”, expresó con angustia.