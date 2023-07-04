Junín: madre de peruano que está en campo de batalla en Rusia pide repatriación de su hijo

fgfg | Fuente: Rotafono
Desde el distrito de Tarma, en la región Junín, la señora María pide que las autoridades peruanas ayuden a repatriar a su hijo de 28 años, quien se encuentra en una base militar en Rusia, luego de que fuera reclutado por las fuerzas de ese país.
A través del Rotafono de RPP, la señora María comentó que su hijo se fue a Rusia entre el 9 y 10 de marzo sin avisar a su familia, motivado por la oferta de un amigo conocido en Lima para trabajar como seguridad en una base militar en Rusia, que mantiene un conflicto armado con Ucrania, pero al llegar a la Federación Rusa fue enviado a una zona de combate.
El joven licenciado del Ejército y albañil fue atraído por la promesa de que recibiría un sueldo de más de 8 mil soles. Sin embargo, ahora sufre abusos, no le brindan alimentos y se encuentra retenido en contra de su voluntad en una base militar, según denunció su madre.
“Él se ha ido para que trabaje allá en Rusia, ganando 8000 soles y por eso se habrá animado. Él me dice que no le dan de comer, que los están metiendo en un hueco y que no le dan ni frazadas para dormir”, expresó con angustia.
Testimonio de peruano en Rusia
El joven peruano que fue reclutado por las fuerzas rusas reveló las condiciones inhumanas que vive desde que llegó a Rusia.
El denunciante dijo que el pago recibido es ínfimo comparado con la promesa inicial de 8 mil soles y que las tropas enfrentan hambre y falta de higiene.
Además, comentó que se obliga a ancianos y heridos a combatir en primera línea como distracciones tácticas.
Tomando en cuenta la preocupación de las familias peruanas por el destino de sus familiares quienes firmaron un contrato para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia, la Embajada de Rusia en el Perú comunica lo siguiente.
En nuestro país se respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido.
La Embajada reafirma su disposición permanente a tomar todas las medidas necesarias para obtener, a la brevedad posible, información sobre la base de solicitudes formalmente presentadas. Todo lo anterior – de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como en interacción únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos.
Las citadas solicitudes pueden ser presentadas en la Sección Consular de la Misión Diplomática dentro del horario de atención o por correo electrónico: lima@dks.ru o a través de la línea directa (01) 264-04-04. Las mismas deben incluir la información sobre la persona en mención (nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte, preferiblemente - detalles del contrato) y los datos del solicitante (nombre, apellido, parentesco y número telefónico).
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