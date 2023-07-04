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Junín: reportan la desaparición de abuelito de 76 años tras salir de su vivienda

Rotafono de RPP | Desde la ciudad de Huancayo, Percy pide ayuda para encontrar a su padre Victor Teobaldo Pérez Condori, quien salió ayer a caminar por el barrio de Cajas Chico y aún no aparece. El adulto mayor presenta problemas de pérdida de memoria.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Victor Teobaldo Pérez Condori tiene 76 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, de cabello cano y barba, ojos de color castaño oscuro.

Victor Teobaldo Pérez Condori tiene 76 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, de cabello cano y barba, ojos de color castaño oscuro.

Percy Pérez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Victor Teobaldo Pérez Condori, de 76 años, quien se perdió el domingo 31 de mayo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito y de Huancayo, región de Junín.

Percy comentó que ayer su padre salió de su casa, situada en la cuadra 10 del jirón Alisos, en la zona conocida como Cajas Chicos, al promediar las 10:45 a. m. como una acción habitual de irse a caminar por el jirón Ica Nueva con dirección a la plaza Huamanmarca. Sin embargo, con el pasar de las horas, el hombre de 76 años, no retornó a casa. 

Percy dijo que su padre suele olvidarse de las cosas y desorientarse cada cierto tiempo, pero no está diagnosticado por un médico con alguna enfermedad.  

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Características del desaparecido

Victor Teobaldo Pérez Condori tiene 6 años, mide 1.55 metros, es de contextura delgada, de cabello cano y barba, ojos de color castaño oscuro. La última vez que lo vieron, Víctor vestía un polo chompa azul marino de lana con cierre, pantalón jean y zapatillas color beige. 

Percy se encuentra muy preocupado por la salud de su padre, por ello, hace un llamado a la policía para que puedan ayudarlo a rastrear la zona. Si usted lo ha visto, por favor, escribir al 977 606 406 o llamar al número de la Policía Nacional al 114. 

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