La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

Fiorela Linares se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermana, Jovana Linares Rojas, de 44 años, quien se perdió el pasado 18 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Trujillo, región de La Libertad.
La señora Jovana sufre de depresión y necesita recibir sus medicamentos, por lo que su familia pide ayuda a la Policía Nacional y a Seguridad Ciudadana para que se intensifique su búsqueda.
La mujer de 44 años salió a las cuatro de la tarde de su casa, en la urbanización Vista Bella Chicago, sin avisar ni contar el rumbo que tomaría. Cuando sus familiares se dieron cuenta de su desaparición, rápidamente iniciaron con la búsqueda, pero no tuvieron éxito.
La última vez que salió Yovana, tenía un pantalón guinda, polo negro y zapatillas negras. La mujer tiene 44 años, mide 1.55 metros, de contextura gruesa, nariz angular, boca mediana, tez trigueña, ojos y cabello castaño claros.
Fiorela comentó que varios extorsionadores han llamado a su familia para pedirle dinero a cambio de brindarle información sobre el paradero de su hermana, por ello, se encuentran preocupados por la seguridad de Yovana.
También solicitó que se revisen las cámaras de video del terrapuerto de Trujillo, luego de que vieran a su hermana en las instalación del recinto junto con una mujer desconocida.
Si usted la ha visto, por favor, llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional o acudir a la comisaría más cercana.
