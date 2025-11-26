La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

Fiorela Linares se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermana, Jovana Linares Rojas, de 44 años, quien se perdió el pasado 18 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Trujillo, región de La Libertad.

La señora Jovana sufre de depresión y necesita recibir sus medicamentos, por lo que su familia pide ayuda a la Policía Nacional y a Seguridad Ciudadana para que se intensifique su búsqueda.



La mujer de 44 años salió a las cuatro de la tarde de su casa, en la urbanización Vista Bella Chicago, sin avisar ni contar el rumbo que tomaría. Cuando sus familiares se dieron cuenta de su desaparición, rápidamente iniciaron con la búsqueda, pero no tuvieron éxito.

