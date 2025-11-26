menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

Rotafono de RPP | Desde la ciudad de Trujillo, sus parientes piden ayuda a las autoridades para encontrar a Yovana Linares, quien sufre depresión y necesita tomar sus medicamentos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yovana tiene 44 años, mide 1.55 metros, de contextura gruesa, nariz angular, boca mediana, tez trigueña, ojos y cabello castaño claros.

Yovana tiene 44 años, mide 1.55 metros, de contextura gruesa, nariz angular, boca mediana, tez trigueña, ojos y cabello castaño claros.

Fiorela Linares se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermana, Jovana Linares Rojas, de 44 años, quien se perdió el pasado 18 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Trujillo, región de La Libertad

La señora Jovana sufre de depresión y necesita recibir sus medicamentos, por lo que su familia pide ayuda a la Policía Nacional y a Seguridad Ciudadana para que se intensifique su búsqueda. 

La mujer de 44 años salió a las cuatro de la tarde de su casa, en la urbanización Vista Bella Chicago, sin avisar ni contar el rumbo que tomaría. Cuando sus familiares se dieron cuenta de su desaparición, rápidamente iniciaron con la búsqueda, pero no tuvieron éxito. 

Te recomendamos
Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

 Cusco: buscan a perrita Petunia que desapareció tras salir de la casa de un familiar

Cusco: buscan a perrita Petunia que desapareció tras salir de la casa de un familiar

La última vez que salió Yovana, tenía un pantalón guinda, polo negro y zapatillas negras. La mujer tiene 44 años, mide 1.55 metros, de contextura gruesa, nariz angular, boca mediana, tez trigueña, ojos y cabello castaño claros. 

Fiorela comentó que varios extorsionadores han llamado a su familia para pedirle dinero a cambio de brindarle información sobre el paradero de su hermana, por ello, se encuentran preocupados por la seguridad de Yovana.

También solicitó que se revisen las cámaras de video del terrapuerto de Trujillo, luego de que vieran a su hermana en las instalación del recinto junto con una mujer desconocida. 

Si usted la ha visto, por favor, llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional o acudir a la comisaría más cercana. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida policía Rotafono La Libertad Buscan a mujer Trujillo Paciente con depresión
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

 San Borja: buscan a adulto mayor con Alzheimer que escapó de casa de reposo

San Borja: buscan a adulto mayor con Alzheimer que escapó de casa de reposo

 San Martín: pobladores de Betania piden la reconstrucción de puente que está en mal estado [VIDEO]

San Martín: pobladores de Betania piden la reconstrucción de puente que está en mal estado [VIDEO]

 Jesús María: adulto mayor con discapacidad recibe una silla de ruedas tras pedido de ayuda

Jesús María: adulto mayor con discapacidad recibe una silla de ruedas tras pedido de ayuda
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot