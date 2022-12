Anciana de 106 años recién operada está varada por bloqueos y familia pide ayuda en La Libertad

Varados sin agua en pleno calor

La señora indicó que se quedaron paralizadas en el kilómetro 513 de la Panamericana Sur y en el lugar hay un calor insoportable; los conductores prenden el aire acondicionado, pero solo un lapso debido a que se gasta la energía del bus. Asimismo, no tienen agua, ni comida y las autoridades no se han acercado; por lo que, impera el caos, el desorden y están a la merced de los manifestantes.

Los carros avanzan solamente de Norte a Sur, pero no al revés y no saben cuándo cambiará la situación, y la señora Julia Martínez Vásquez necesita estar lo más cómoda posible y continuar con su tratamiento en la capital limeña. Su hija agrega que su mamá no es la única afectada, pues hay niños, mujeres embarazas y ancianos.