La Libertad: iglesia del pueblo San Ignacio en Otuzco se cayó y piden ayuda para reconstruirlo

Santos Julca Rodriguez, alcalde del centro poblado San Ignacio, ubicado en el distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, región La Libertad se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que la iglesia San Ignacio de Loyola se derrumbó y pide apoyo de las autoridades respectivas para que sea reconstruido.

El burgomaestre comentó que este templo católico no es de material noble; todo lo contrario, es de adobe y material rústico. Además, tenía muchos años de vida y no ha sido modernizado; por lo que, cualquier lluvia o movimiento sístimo le ha hecho daño y justamente a fines de diciembre hubo un temblor que le afectó mucho.

Santos Julca señaló que esta mañana los pobladores de San Ignacio amanecieron con la iglesia caída y generó bastante impacto en la gente, ya que es muy ferviente y acude mucho a rezar al templo. Por dicha razón, él hace este pedido público de ayuda al alcalde regional y al Estado para que apoyen.