La Libertad: iglesia del pueblo San Ignacio en Otuzco se cayó y piden ayuda para reconstruirlo

Rotafono de RPP | Esta iglesia de Otuzco es de la época colonial y el alcalde de este centro poblado de La Libertad pide apoyo de las autoridades para que sea reconstruido.
| | Victor Pacheco
El templo católico tiene más de 130 años de historia

El templo católico tiene más de 130 años de historia | Fuente: Rotafono

Santos Julca Rodriguez, alcalde del centro poblado San Ignacio, ubicado en el distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, región La Libertad se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que la iglesia San Ignacio de Loyola se derrumbó y pide apoyo de las autoridades respectivas para que sea reconstruido.

El burgomaestre comentó que este templo católico no es de material noble; todo lo contrario, es de adobe y material rústico. Además, tenía muchos años de vida y no ha sido modernizado; por lo que, cualquier lluvia o movimiento sístimo le ha hecho daño y justamente a fines de diciembre hubo un temblor que le afectó mucho.

Santos Julca señaló que esta mañana los pobladores de San Ignacio amanecieron con la iglesia caída y generó bastante impacto en la gente, ya que es muy ferviente y acude mucho a rezar al templo. Por dicha razón, él hace este pedido público de ayuda al alcalde regional y al Estado para que apoyen.

Parte de este templo se cayó hoy, miércoles 14 en la madrugada

Parte de este templo se cayó hoy, miércoles 14 en la madrugada | Fuente: Rotafono

Iglesia es de la época colonial

El ciudadano dijo la iglesia es prácticamente una casona, ya que es antigua y no ha tenido ninguna refacción. Asimismo, es muy importante para las personas de San Ignacio y solicitan que sea construído con cemento para que no vuelva a derrumbarse y no haya algún accidente.

El centro poblado San Ignacio está compuesto por 5000 ciudadanos aproximadamente y la iglesia perjudicada tiene más de 130 años de historia. El alcalde dijo que los fenómenos naturales ha afectado su estructura a lo largo del tiempo, pero no fue hasta hoy, miércoles 14 de enero que sucumbió.

"Queremos que nos ayuden o que nos den la viabilidad para nosotros poder reconstruir. La Iglesia católica de San Ignacio es un templo colonial", añadió el burgomaestre. Del mismo modo, afirmó que pidió varias veces permiso al Arzobispado y al Ministerio de Cultura para que mejoren el templo o para reconstruirla, pero no han recibido apoyo alguno.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

