La Libertad: padres de censadora desaparecida llegaron hasta Mollepata y recaban información de testigos

Aydaluz Sánchez tiene 31 años, mide 1.50 metros, es de tez trigueña, nariz aguileña, de contextura delgada, cabello y ojos castaños oscuros.
Lucero Sánchez, hermana de la desaparecida, indicó que sus padres llegaron hasta el distrito de Mollepata y, desde ayer, se encuentran recabando toda la información respecto a la última vez que vieron a la empadronada desaparecida Aydaluz Sánchez.
Según algunos pobladores, vieron a la joven reportada como desaparecida el pasado jueves, 7 de agosto, camino al río Tablachaca. Sin embargo, otros habitantes indicaron que vieron la joven en una motocicleta camino a Áncash.
Aydaluz Sánchez había llegado el martes al distrito de Mollepata, como parte de sus labores en el censo en el INEI. La joven de 31 años alquilaba un cuarto en la casa de una amiga que vivía en la zona.
Aquel 7 de agosto, la amiga salió muy temprano de la vivienda y dejó a Aydaluz con su tía, según cuenta Lucero. La tía, minutos después, se fue a la chacra y dejó a la joven en la vivienda, porque no tardaría en salir a trabajar.
Al promediar la una de la tarde, la amiga volvió a su vivienda y le preguntó a la tía a qué hora llegaba Aydaluz, a lo que ella le indica que se había ido al campo y que había dejado a su amiga en la casa.
