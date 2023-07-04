menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

La Libertad: padres de censadora desaparecida llegaron hasta Mollepata y recaban información de testigos

Rotafono de RPP | En el cuarto de la desaparecida, figura su tablet y demás cosas que utilizaba en su día a día.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Aydaluz Sánchez tiene 31 años, mide 1.50 metros, es de tez trigueña, nariz aguileña, de contextura delgada, cabello y ojos castaños oscuros.

Aydaluz Sánchez tiene 31 años, mide 1.50 metros, es de tez trigueña, nariz aguileña, de contextura delgada, cabello y ojos castaños oscuros.

Lucero Sánchez, hermana de la desaparecida, indicó que sus padres llegaron hasta el distrito de Mollepata y, desde ayer, se encuentran recabando toda la información respecto a la última vez que vieron a la empadronada desaparecida Aydaluz Sánchez. 

Según algunos pobladores, vieron a la joven reportada como desaparecida el pasado jueves, 7 de agosto, camino al río Tablachaca. Sin embargo, otros habitantes indicaron que vieron la joven en una motocicleta camino a Áncash. 

Te recomendamos
La Libertad: trabajadora de censo desapareció tras salir de alojamiento en Mollepata

La Libertad: trabajadora de censo desapareció tras salir de alojamiento en Mollepata

 SMP: familiares encontraron a adulto mayor con demencia senil que desapareció tras salir de su vivienda

SMP: familiares encontraron a adulto mayor con demencia senil que desapareció tras salir de su vivienda

¿Cómo desapareció Aydaluz Sánchez?

Aydaluz Sánchez había llegado el martes al distrito de Mollepata, como parte de sus labores en el censo en el INEI. La joven de 31 años alquilaba un cuarto en la casa de una amiga que vivía en la zona.

Aquel 7 de agosto, la amiga salió muy temprano de la vivienda y dejó a Aydaluz con su tía, según cuenta Lucero. La tía, minutos después, se fue a la chacra y dejó a la joven en la vivienda, porque no tardaría en salir a trabajar.

Al promediar la una de la tarde, la amiga volvió a su vivienda y le preguntó a la tía a qué hora llegaba Aydaluz, a lo que ella le indica que se había ido al campo y que había dejado a su amiga en la casa.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
INEI Censo empadronadora desaparecida Rotafono RPP La Libertad desaparecida censadora
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Carabayllo: madre busca a menor con parálisis facial que desapareció tras salir de su casa

Carabayllo: madre busca a menor con parálisis facial que desapareció tras salir de su casa

 SJM: madre continúa con la búsqueda de su hija desaparecida hace cuarenta días

SJM: madre continúa con la búsqueda de su hija desaparecida hace cuarenta días

 La Libertad: trabajadora de censo desapareció tras salir de alojamiento en Mollepata

La Libertad: trabajadora de censo desapareció tras salir de alojamiento en Mollepata

 SMP: familiares encontraron a adulto mayor con demencia senil que desapareció tras salir de su vivienda

SMP: familiares encontraron a adulto mayor con demencia senil que desapareció tras salir de su vivienda
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot