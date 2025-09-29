menu
La Libertad: piden ayuda para encontrar a menor futbolista tras desaparecer hace siete meses

Rotafono de RPP | Segundo Pablo Duran Gamboa, de 17 años, desapareció en febrero pasado en el distrito de Guadalupe. La última vez que fue visto, vestía un polo color blanco, short color verde, zapatillas plomas y medias blancas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Segundo Pablo Duran Gamboa tiene 17 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros, de nariz convexa.

Segundo Pablo Duran Gamboa tiene 17 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros, de nariz convexa.

Los familiares del Segundo Pablo Duran, de 17 años, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder difundir la desaparición del menor futbolista en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, cuyo paradero no se conoce hace siete meses.

El hecho ocurrió el 8 de febrero pasado. El adolescente desapareció de la puerta de su vivienda, ubicada en el centro poblado Ciudad de Dios, distrito de Guadalupe, cuando esperaba a que su hermana retornara de comprar a una tienda a pocos metros de su casa. 

Los parientes de Pablo Duran piden ayuda a la Policía Nacional para que se intensifique su búsqueda debido a que no se explican cómo alguien tan joven pudo haber desaparecido en cuestión de segundos. 

Asimismo, aseguraron que el menor no era amenazado ni ninguna sospecha que alguien pueda buscarlo. 

Características del joven desaparecido

Segundo Pablo Duran Gamboa tiene 17 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros, de nariz convexa. La última vez que fue visto, vestía un polo color blanco, short color verde, zapatillas plomas y medias blancas. El joven jugaba en el equipo de ADC Sport Atlético Callao, según contó Jhulisa Vasquez Gamboa, hermana del desaparecido. 

Cualquier información sobre la ubicación del adolescente puede comunicarse a la línea gratuita al 114 de la Policía Nacional o acudir a la comisaría más cercana, su familia se encuentra preocupada y clama ayuda.  Si usted lo ha visto, por favor, llamar al 927 286 050. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
futbolista desaparecido La Libertad Rotafono
