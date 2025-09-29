La Libertad: piden ayuda para encontrar a menor futbolista tras desaparecer hace siete meses

Los familiares del Segundo Pablo Duran, de 17 años, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder difundir la desaparición del menor futbolista en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, cuyo paradero no se conoce hace siete meses.

El hecho ocurrió el 8 de febrero pasado. El adolescente desapareció de la puerta de su vivienda, ubicada en el centro poblado Ciudad de Dios, distrito de Guadalupe, cuando esperaba a que su hermana retornara de comprar a una tienda a pocos metros de su casa.



Los parientes de Pablo Duran piden ayuda a la Policía Nacional para que se intensifique su búsqueda debido a que no se explican cómo alguien tan joven pudo haber desaparecido en cuestión de segundos.

Asimismo, aseguraron que el menor no era amenazado ni ninguna sospecha que alguien pueda buscarlo.