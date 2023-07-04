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La Libertad: piden intensificar búsqueda de menor de 14 años

Rotafono de RPP | Henry David Sánchez Díaz desapareció hace más de 40 días en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén. Su familia solicita el apoyo de las autoridades.
| | Laura Urbina Saldaña
Padre de familia hizo un llamado urgente a las autoridades para que le ayuden a localizar a su hijo de 14 años.

Padre de familia hizo un llamado urgente a las autoridades para que le ayuden a localizar a su hijo de 14 años. | Fuente: Rotafono

César Sánchez Malca se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que se intensifique la búsqueda de su hijo Henry David Sánchez Díaz, de 14 años, quien desapareció el 22 de febrero en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, región La Libertad.

El menor salió de su casa sin pertenencias en el asentamiento humano Kawachi y dejó una nota en la que dijo que se iba con sus amigos, lo que levantó sospechas en su familia debido a que no suele irse de esa forma.

A pesar de haber rastreado su trayecto hasta la ciudad de Chiclayo mediante cámaras de seguridad, los padres denuncian una grave falta de apoyo policial en las investigaciones.

“No tengo ningún apoyo de la policía. Siempre que me voy me dicen ya aparecerá, por ahí debe estar ya. Si ya si lo encuentras, lo traes para acá”, criticó.

Ante la inacción de las autoridades, el padre hizo un llamado urgente a las autoridades para que le ayuden a localizar a su hijo de 14 años. La familia teme que el joven haya sido víctima de redes criminales dedicadas al tráfico de personas.

“Invoco a la ministra de la Mujer para que nos para que nos apoye. Mi hijo es un adolescente de 14 años y tememos que haya sido captado por alguna red de traficantes, de muchachos”, expresó. 

Características del menor 

Henry es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz aguileña y cabello negro. Mide 1.65 metros y contextura delgada. Él viste un buzo color negro, zapatillas color negro, polo color verde petróleo y polera gris.  

Si conoce su paradero, puede comunicarse con la familia al siguiente número telefónico al 910 464 279 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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