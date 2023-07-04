La Libertad: trabajadora de censo desapareció tras salir de alojamiento en Mollepata

Lucero Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hermana, Aydaluz Sánchez, quien se perdió el pasado 7 de agosto, en medio de sus labores tras ir a censar, en el distrito de Mollepata, La Libertad.

Aydaluz Sánchez había llegado el martes al distrito de Mollepata, como parte de sus labores en el censo en el INEI. La joven de 31 años alquilaba un cuarto en la casa de una amiga que vivía en la zona.

Aquel 7 de agosto, la amiga salió muy temprano de la vivienda y dejó a Aydaluz con su tía, según cuenta Lucero. La tía, minutos después, se fue a la chacra y dejó a la joven en la vivienda, porque no tardaría en salir a trabajar.

Al promediar la una de la tarde, la amiga volvió a su vivienda y le preguntó a la tía a qué hora llegaba Aydaluz, a lo que ella le indica que se había ido al campo y que había dejado a su amiga en la casa.