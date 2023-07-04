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La Molina: familia busca a joven de 23 años que desapareció hace 48 horas

Rotafono de RPP | El joven Jeremy Alessandro Yauli desapareció tras sostener una tensa conversación con su madre y salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de La Molina.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jeremy tiene 23 años, es de contextura gruesa, de tez blanca, de cabello rizado y color castaño oscuro, nariz de tendencia aguileña y ojos achinados.

Jeremy tiene 23 años, es de contextura gruesa, de tez blanca, de cabello rizado y color castaño oscuro, nariz de tendencia aguileña y ojos achinados.

Maritza Yauli se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Jeremy Alessandro Yauli, quien se perdió el pasado 18 de julio tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de La Molina

El hecho se dio minutos después del mediodía, luego de que el joven de 23 años saliera de su casa en la avenida Los Constructores, tras haber sostenido una delicada conversación por teléfono con uno de sus familiares. 

“Se fue sin ninguna de sus pertenencias, salvo su DNI y llaves. Nadie estaba en ese momento, por lo que no sabemos a dónde se dirigía. Hemos hablado con todos sus amigos, enamorada, pero nadie tiene conocimiento de su paradero”, afirmó Maritza Yauli. 

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Características del desaparecido

Jeremy tiene 23 años, es de contextura gruesa, de tez blanca, de cabello rizado y color castaño oscuro, nariz de tendencia aguileña y ojos achinados.

La última vez que se le vio, vestía un polo rojo, bermudas negras, mochila negra y zapatillas deportivas. 

La familia está muy preocupada por la seguridad de Jeremy, si usted lo ha visto, por favor, comunicarse al 904 447 458 o llamar a la línea 114 de la Policía Nacional. 

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