La Molina: familia busca a joven de 23 años que desapareció hace 48 horas

Características del desaparecido



Jeremy tiene 23 años, es de contextura gruesa, de tez blanca, de cabello rizado y color castaño oscuro, nariz de tendencia aguileña y ojos achinados.

La última vez que se le vio, vestía un polo rojo, bermudas negras, mochila negra y zapatillas deportivas.



La familia está muy preocupada por la seguridad de Jeremy, si usted lo ha visto, por favor, comunicarse al 904 447 458 o llamar a la línea 114 de la Policía Nacional.

