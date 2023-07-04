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La Molina: familia logró encontrar a joven de 23 años que desapareció durante dos días

Rotafono de RPP | Maritza Yauli contó que los amigos de su hermano Jeremy lo vieron deambulando por la avenida Javier Prado, en el distrito limeño de La Molina.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que se le vio, vestía un polo rojo, bermudas negras, mochila negra y zapatillas deportivas.

La última vez que se le vio, vestía un polo rojo, bermudas negras, mochila negra y zapatillas deportivas.

Maritza Yauli se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que lograron encontrar a su hermano Jeremy Yauli, de 23 años, quien había desaparecido desde el 18 de julio tras salir de su vivienda en el distrito limeño de La Molina.

Maritza contó que los amigos de Jeremy lo vieron, la tarde del 20 de julio, deambulando por el cruce de las avenidas Javier Prado con Los Frutales. Rápidamente lo llevaron a la casa de sus familiares para que pudieran atenderlo y se verificó que el joven de 23 años no se encontraba con lesiones físicas.

La familia del joven agradeció al Rotafono de RPP por ayudarle en la difusión del caso.   

“Mi hermano estaba caminando por Javier Prado con Los Frutales y sus compañeros de universidad salieron a buscarlo y justo lo encontraron allí. Agradecer al Rotafono de RPP Noticias por el apoyo brindado estos días”, afirmó Maritza Yauli.

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¿Cómo desapareció Jeremy?

La desaparición se dio minutos después del mediodía del 18 de julio, luego de que el joven de 23 años saliera de su casa en la avenida Los Constructores, tras haber sostenido una delicada conversación por teléfono con uno de sus familiares. 

“Se fue sin ninguna de sus pertenencias, salvo su DNI y llaves. Nadie estaba en ese momento, por lo que no sabemos a dónde se dirigía. Hemos hablado con todos sus amigos, enamorada, pero nadie tiene conocimiento de su paradero”, dijo Maritza Yauli al reportar la desaparición de su hermano. 

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