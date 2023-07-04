La Molina: familia logró encontrar a joven de 23 años que desapareció durante dos días

Maritza Yauli se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que lograron encontrar a su hermano Jeremy Yauli, de 23 años, quien había desaparecido desde el 18 de julio tras salir de su vivienda en el distrito limeño de La Molina.



Maritza contó que los amigos de Jeremy lo vieron, la tarde del 20 de julio, deambulando por el cruce de las avenidas Javier Prado con Los Frutales. Rápidamente lo llevaron a la casa de sus familiares para que pudieran atenderlo y se verificó que el joven de 23 años no se encontraba con lesiones físicas.

La familia del joven agradeció al Rotafono de RPP por ayudarle en la difusión del caso.



“Mi hermano estaba caminando por Javier Prado con Los Frutales y sus compañeros de universidad salieron a buscarlo y justo lo encontraron allí. Agradecer al Rotafono de RPP Noticias por el apoyo brindado estos días”, afirmó Maritza Yauli.