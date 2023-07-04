La Molina: familia pide ayuda para encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar pan

Augusto Aliaga Sihuay tiene 84 años, mide 1.70 metros, nariz aguileña, de tez mestiza, contextura delgada, cabello castaño oscuro y ojos color ambar.
Lady Aliaga Gálvez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Augusto Aliaga Sihuay, de 84 años, quien se perdió hoy 15 de julio tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de La Molina, para ir a comprar pan.
Lady Aliaga contó que su padre salió a las 8:15 de la mañana de su casa, situada en el jirón Las Mandarinas, para salir a comprar pan y luego el periódico, pero con el transcurso de las horas el adulto mayor no retornó a casa.
Lady indica que su padre afronta signos iniciales de demencia y es hipertenso, por lo que la familia se encuentra preocupada por su bienestar.
"Mi papá se desvió, se desorientó y hasta ahora no lo podemos encontrar. La última foto de serenazgo indica que cruzó por la avenida Los Frutales. Mi papá es hipertenso, necesito el apoyo de ustedes", afirmó Lady Aliaga.
Augusto Aliaga Sihuay tiene 84 años, mide 1.70 metros, nariz aguileña, de tez mestiza, contextura delgada, cabello castaño oscuro y ojos color ambar. La última vez que fue visto, vestía casaca azul, camisa blanca, y pantalón plomo.
Lady hace un llamado a la población para pueda ayudarla a encontrar a su padre. La última vez que lo vieron estaba por la avenida Los Frutales.
Si usted lo ha visto, por favor, llamar al 943 983 304 o al número de la policía al 114.
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