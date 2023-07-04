La Molina: familia pide ayuda para encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar pan

Características del desaparecido

Augusto Aliaga Sihuay tiene 84 años, mide 1.70 metros, nariz aguileña, de tez mestiza, contextura delgada, cabello castaño oscuro y ojos color ambar. La última vez que fue visto, vestía casaca azul, camisa blanca, y pantalón plomo.

Lady hace un llamado a la población para pueda ayudarla a encontrar a su padre. La última vez que lo vieron estaba por la avenida Los Frutales.

Si usted lo ha visto, por favor, llamar al 943 983 304 o al número de la policía al 114.

