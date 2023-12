La Perla: familia busca a adulto mayor de 87 años desde hace dos días

Edwin Ricaldi Méndez se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar la desaparición de su padre de 87 años, Víctor Ricaldi Coloma, desde el sábado 25 de noviembre en la cuadra uno del pasaje Punta Huaca, ubicada en el distrito de La Perla en el Callao.

El ciudadano contó que estuvo almorzando con su padre el sábado 25 de noviembre hasta las 3 p.m. luego procedió a retirarse. Contó que dejó comida preparada para que su padre la consuma como lonche o en el desayuno del día siguiente.

El domingo por la mañana Edwin fue informado por sus hermanas de que su padre no contestaba llamadas desde las 9 a.m., por lo que acudió durante la tarde a la vivienda de su papá. Al llegar no encontró a Victor, pero vio que la comida que le preparó a su padre estaba intacta y el bastón que usa su padre para caminar, pues fue operado de la rodilla, seguía en su casa.