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La Victoria: adulto de 51 años se perdió hace más de un mes en inmediaciones del mercado Matute

Rotafono de RPP | El señor Luis Vega está desaparecido desde el 23 de mayo tras ir a los servicios higiénicos del mercado Matute, en La Victoria y familia pide apoyo para encontrarlo.
| | Victor Pacheco
El adulto de 51 años se perdió luego de ir al baño del mercado Matute

El adulto de 51 años se perdió luego de ir al baño del mercado Matute | Fuente: Andina/Rotafono

Luis Virgilio Vega Díaz es un ciudadano que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 23 de mayo . Su prima hermana, María Carrasco, se contactó con el Rotafono de RPP para informar que él se perdió cuando estaba en el mercado Matute, situado en el distrito limeño de La Victoria y solicita apoyo a las autoridades.

La señora dijo que aquel sábado, Luis se fue junto a un familiar a este conocido mercado y en un momento él le dijo que iba a los servicios higiénicos. Luego de varios minutos, fue a buscarlo porque se demoraba mucho, pero cuando llegó al baño no estaba y lo buscó por todos lados del establecimiento.

Sin embargo, no lo encontró y, por más que preguntó a los vecinos, la respuesta fue la misma, nadie lo había visto. Por ello, salió a buscarlo por los alrededores, pero tampoco lo halló. Por esta razón, hace un llamado público de ayuda para que los vecinos colaboren con los familiares.

El señor que se perdió tiene alteraciones mentales, dijo su prima Jessica

El señor que se perdió tiene alteraciones mentales, dijo su prima Jessica | Fuente: Rotafono

Características del señor desaparecido

La ciudadana de 51 años destacó que es urgente encontrar a su primo porque él sufre de trastornos mentales y debe ser atendido correctamente. Además, comentó que vive solo, no tiene hijo y es huérfano de padre y madre; solamente es cuidado por sus otros familiares como primos, sobrinos o tíos.

Luis Virgilio Vega Díaz es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello de color negro, la boca mediana, la nariz aguileña, mide 1.78 metros de estatura y posee una contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un pantalón beige, unas zapatillas negras, una camisa franela a cuadros de colores y llevaba puesto unos lentes transparentes.

La familia del señor desaparecido pide toda la ayuda posible de los policías y de la ciudadanía en general. Para cualquier información pueden llamar al siguiente número: 993090124.

Esta es la denuncia que hizo su familia sobre la desaparición del señor

Esta es la denuncia que hizo su familia sobre la desaparición del señor | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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