La Victoria: adulto de 51 años se perdió hace más de un mes en inmediaciones del mercado Matute

Luis Virgilio Vega Díaz es un ciudadano que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 23 de mayo . Su prima hermana, María Carrasco, se contactó con el Rotafono de RPP para informar que él se perdió cuando estaba en el mercado Matute, situado en el distrito limeño de La Victoria y solicita apoyo a las autoridades.

La señora dijo que aquel sábado, Luis se fue junto a un familiar a este conocido mercado y en un momento él le dijo que iba a los servicios higiénicos. Luego de varios minutos, fue a buscarlo porque se demoraba mucho, pero cuando llegó al baño no estaba y lo buscó por todos lados del establecimiento.

Sin embargo, no lo encontró y, por más que preguntó a los vecinos, la respuesta fue la misma, nadie lo había visto. Por ello, salió a buscarlo por los alrededores, pero tampoco lo halló. Por esta razón, hace un llamado público de ayuda para que los vecinos colaboren con los familiares.