La Victoria: familia pide ayuda para encontrar a joven con autismo y esquizofrenia

¿Cómo desapareció el joven?

Su abuelo es taxista y siempre lo lleva a todos los lados debido a que necesita ser atendido constantemente. Aquel miércoles, fue a arreglar su carro a esta zona de La Victoria, pero en un descuido se bajó y se fue corriendo. Como el señor tiene 78 años no pudo seguirlo y solamente atinó a preguntar a la gente que estaba en la calle.

Las personas indicaron que vieron a un hombre corriendo por la pista con dirección a la avenida 28 de Julio. Por más que lo buscó por ahí y en las inmediaciones, no lo encontró. Por eso, hizo la denuncia en la comisaría más cercana. También, pegaron afiches en varios lados, pero fue en vano porque siguen sin tener algún rastró de él.

Su familia está desesperada porque el joven necesita ser atendido las 24 horas del día, tomar medicamentos y tratarse. Y es que no puede manifestar ningún dolor y su salud está en peligro. Por dicha razón, hace un llamado a los vecinos y negocios de este lugar para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia.