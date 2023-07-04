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La Victoria: familia pide ayuda para encontrar a joven con autismo y esquizofrenia

Rotafono de RPP | Pedro Jurgen Javier Arce, de 28 años es una persona con discapacidad y se perdió este último miércoles 6 de mayo en la cuadra 10 del jirón Manuel Cisneros, en La Victoria.
| | Victor Pacheco
El tío del joven pide apoyo para aumentar la búsqueda de su sobrino

El tío del joven pide apoyo para aumentar la búsqueda de su sobrino | Fuente: Rotafono

Ronald Javier se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su sobrino Pedro Jurgen Javier Arce desde la tarde de este último miércoles 7 de mayo. El joven se perdió en la cuadra 10 del jirón Manuel Cisneros, a la altura del cruce con la avenida Isabel la Católica, en el distrito limeño de La Victoria.

El tío de Jurgen contó que su sobrino es una persona con discapacidad, pues tiene autismo y esquizofrenia. Él no puede comunicarse y depende exclusivamente de sus abuelos, ya que nunca conoció a su padre y su madre también es una persona en situación de discapacidad; ella está en el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera.

El joven salió del carro de su abuelo sin que este se diera cuenta

El joven salió del carro de su abuelo sin que este se diera cuenta | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el joven?

Su abuelo es taxista y siempre lo lleva a todos los lados debido a que necesita ser atendido constantemente. Aquel miércoles, fue a arreglar su carro a esta zona de La Victoria, pero en un descuido se bajó y se fue corriendo. Como el señor tiene 78 años no pudo seguirlo y solamente atinó a preguntar a la gente que estaba en la calle.

Las personas indicaron que vieron a un hombre corriendo por la pista con dirección a la avenida 28 de Julio. Por más que lo buscó por ahí y en las inmediaciones, no lo encontró. Por eso, hizo la denuncia en la comisaría más cercana. También, pegaron afiches en varios lados, pero fue en vano porque siguen sin tener algún rastró de él.

Su familia está desesperada porque el joven necesita ser atendido las 24 horas del día, tomar medicamentos y tratarse. Y es que no puede manifestar ningún dolor y su salud está en peligro. Por dicha razón, hace un llamado a los vecinos y negocios de este lugar para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia.

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Características del desaparecido

Pedro Jurgen Javier Arce tiene 28 años, posee los ojos y cabello de color negro, mide 1.70 metros de altura y es de contextura gruesa. Con respecto a su vestimenta, portaba un polo blanco, un short verde y unas crocs azules. Además, siempre tiene la mirada perdida y no se comunica verbalmente.

Para cualquier tipo de comunicación sobre la persona desaparecida pueden llamar a los siguientes números: 993463291 o al 975988490

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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