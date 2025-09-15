La Victoria: familia pide ayuda para encontrar vendedor de Gamarra que lleva desaparecido hace una semana

Karin Granados se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Roberto Gerardo Granados Chuquihuaccha, de 39 años, quien se encuentra no habido el pasado 8 de setiembre, tras salir de su trabajo, ubicado en el Emporio Comercial Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.



El hecho se dio al promediar las nueve de la noche cuando el señor Roberto salió de su lugar de trabajo, donde vendía gorras, situado en la avenida Humbolt.

Su familia que vive en Ica y se comunicaba con él por llamadas. La última comunicación que tuvo con él fue el lunes a las 7:40 p. m., pero luego no supieron más de Roberto.

“Yo he vuelto a llamar en la noche y ya no contesta, desde allí está desaparecido, nos hemos apersonados a preguntar a mis primos porque él vendía gorras en el emporio de Gamarra, y ellos suponían que mi hermano se había ido a Ica”, afirmó Karin.