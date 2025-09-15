menu
La Victoria: familia pide ayuda para encontrar vendedor de Gamarra que lleva desaparecido hace una semana

Rotafono de RPP | La última vez que se le vio a Roberto Granados en Gamarra, vestía un pantalón jean celeste, una polera color marrón, una gorra blanca y zapatos negros.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Roberto Granados tiene 39 años, es de contextura delgada, de tez trigueña, mide 1.65 metros, cabello color castaño oscuro, cara ovalada, nariz larga.

Roberto Granados tiene 39 años, es de contextura delgada, de tez trigueña, mide 1.65 metros, cabello color castaño oscuro, cara ovalada, nariz larga.

Karin Granados se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Roberto Gerardo Granados Chuquihuaccha, de 39 años, quien se encuentra no habido el pasado 8 de setiembre, tras salir de su trabajo, ubicado en el Emporio Comercial Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria. 

El hecho se dio al promediar las nueve de la noche cuando el señor Roberto salió de su lugar de trabajo, donde vendía gorras, situado en la avenida Humbolt. 

Su familia que vive en Ica y se comunicaba con él por llamadas. La última comunicación que tuvo con él fue el lunes a las 7:40 p. m., pero luego no supieron más de Roberto. 

“Yo he vuelto a llamar en la noche y ya no contesta, desde allí está desaparecido, nos hemos apersonados a preguntar a mis primos porque él vendía gorras en el emporio de Gamarra, y ellos suponían que mi hermano se había ido a Ica”, afirmó Karin. 

Características del desaparecido


Roberto Granados tiene 39 años, es de contextura delgada y mide 1.65 metros. El comerciante es de tez trigueña, cabello color castaño oscuro, cara ovalada y nariz larga. La última vez que se le vio llevaba un pantalón jean celeste, una polera color marrón, una gorra blanca y zapatos negros. 

Karin se encuentra muy preocupada por la seguridad de su hermano, pues indica que él nunca ha tenido problemas con nadie y siempre ha estado en constante comunicación con su familia. Si usted lo ha visto, por favor, comunicarse al siguiente número telefónico 937 711 755 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido Gamarra Rotafono PNP Lima
