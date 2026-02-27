La Victoria: menor que llegó al Perú hace unos días desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

María Esther Aguero se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su menor hija, Akemi Quintana, el 27 de febrero, luego de salir de una vivienda, ubicada en el distrito limeño, donde se quedaba tras llegar al Perú por unos días.



El hecho se dio al promediar las 8:30 a. m., cuando la menor salió de su vivienda, argumentando que iría a la casa de una prima. Con el pasar de las horas, la niña de 13 años no retornó, por lo que sus familiares iniciaron la búsqueda, pero sin éxito.



La madre interpuso la denuncia ante una depencia policial y, tras revisar el telefóno móvil de la menor se percataron de algunas conversaciones —a través de redes sociales—, que mantuvo con un hombre, quien la citó por el distrito de Villa María del Triunfo. Junto a agentes PNP acudieron al lugar, no lograron encontrarla.