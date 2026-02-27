menu
La Victoria: menor que llegó al Perú hace unos días desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

La menor y su madre llegaron el 21 de febrero a Perú para una visita familiar. En el celular de la menor encontraron conversaciones con un hombre por redes sociales.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que la vieron vestía una blusa y short color blanco.

La última vez que la vieron vestía una blusa y short color blanco.

María Esther Aguero se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su menor hija, Akemi Quintana, el 27 de febrero, luego de salir de una vivienda, ubicada en el distrito limeño, donde se quedaba tras llegar al Perú por unos días. 

El hecho se dio al promediar las 8:30 a. m., cuando la menor salió de su vivienda, argumentando que iría a la casa de una prima. Con el pasar de las horas, la niña de 13 años no retornó, por lo que sus familiares iniciaron la búsqueda, pero sin éxito. 

La madre interpuso la denuncia ante una depencia policial y, tras revisar el telefóno móvil de la menor se percataron de algunas conversaciones —a través de redes sociales—, que mantuvo con un hombre, quien la citó por el distrito de Villa María del Triunfo. Junto a agentes PNP acudieron al lugar, no lograron encontrarla.

Características de la menor

Akemi Quintana mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz aguileña, ojos de color ámbar y de cabello castaño oscuro. La menor vestía una blusa y short de color blanco. 

La niña y su madre llegaron recién el 21 de  febrero a Perú para una visita familiar.

Si alguien cuenta con información sobre el paradero de Akemi, por favor, comunícate a la línea 114 de la Policía Nacional del Perú.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Desaparecida PNP Rotafono RPP La Victoria
