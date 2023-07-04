Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras salir del colegio hace tres días

Nancy Julia Silva es una madre de familia que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Cielo Yrigoin Julca desde el último viernes 26 de junio, tras salir de su colegio, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Salaverry, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

La señora señaló que su pequeña de 13 años acudió a su colegio aquel día; ella estudiaba en el turno de la tarde y su horario de salida era a las 6.30 p. m. Desde esta institución educativa le comentaron que sí asistió y que se marchó hacia rumbo desconocido 10 minutos después de esa hora.

La mamá de Nancy dijo que fue al colegio y la esperó, pero ya se había ido. Por eso, la buscó por los alrededores y preguntó a la gente que estaba en la calle, pero nadie le dio respuesta. Las amigas de su hija le contaron que la vieron subirse a una mototaxi, en la cual había dos hombres mayores de edad.