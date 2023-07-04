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Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras salir del colegio hace tres días

Rotafono de RPP | Cielo Yrigoin Julca salió de su colegio en Chiclayo este último viernes al promediar las 6.30 a. m. y subió a una mototaxi junto a dos sujetos no identificados.
| | Victor Pacheco
Madre de la menor de 13 años pide apoyo a la policía para que hallen a su hija

Madre de la menor de 13 años pide apoyo a la policía para que hallen a su hija | Fuente: Rotafono

Nancy Julia Silva es una madre de familia que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Cielo Yrigoin Julca desde el último viernes 26 de junio, tras salir de su colegio, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Salaverry, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

La señora señaló que su pequeña de 13 años acudió a su colegio aquel día; ella estudiaba en el turno de la tarde y su horario de salida era a las 6.30 p. m. Desde esta institución educativa le comentaron que sí asistió y que se marchó hacia rumbo desconocido 10 minutos después de esa hora.

La mamá de Nancy dijo que fue al colegio y la esperó, pero ya se había ido. Por eso, la buscó por los alrededores y preguntó a la gente que estaba en la calle, pero nadie le dio respuesta. Las amigas de su hija le contaron que la vieron subirse a una mototaxi, en la cual había dos hombres mayores de edad.

Características de la desaparecida

La ciudadana está desesperada porque no encuentra a su hija y hace esta denuncia pública para que las autoridades correspondientes aumenten la búsqueda. Asimismo, realiza un llamado de ayuda para que colaboren con los videos de las cámaras de vigilancia y puedan ver los rostros de dichos sujetos e identificar el vehículo al que subió la menor.

Cielo Yrigoin Julca, de 13 años tiene la tez blanca, los ojos albinos, el cabello negro, la boca mediana, la nariz aguileña, mide 1.50 metros de estatura y posee una contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un buzo de color marrón, un polo crema y unas zapatillas blancas.

Para cualquier tipo de información pueden comunicarse a los siguientes números: 936095885, 969535248 o al 932675309

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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