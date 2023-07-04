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Lambayeque: familia busca a adulto mayor que desapareció hace casi dos meses

Rotafono de RPP | ¿Lo has visto? Desde la ciudad de Chiclayo, sus parientes informaron que desde el 23 de abril no se sabe el paradero del señor Pablo Ramírez Leonardo, de 65 años.
| | Laura Urbina Saldaña
Familia solicita celeridad en las diligencias y en las investigaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público para determinar si su padre aún se encuentra con vida.

Familia solicita celeridad en las diligencias y en las investigaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público para determinar si su padre aún se encuentra con vida. | Fuente: Rotafono

Desde la región Lambayeque, Fredy Ramírez se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que se intensifique la búsqueda de su padre Pablo Ramírez Leonardo, de 65 años, quien desapareció cuando se dirigía de la ciudad de Chiclayo a Motupe, el 23 de abril pasado.

“Mi padre salió de su casa de Chiclayo para dirigirse a Motupe. Se iba a ir a Motupe porque allá tenía unas chacras que se había comprado hace más o menos 3 años para el algarrobo, para sacar carbón”, explicó. 

Fredy Ramírez sindica como principal sospechoso de la desaparición de su padre a José Humberto Niño Sobrino, socio vinculado a la producción de carbón, quien debía más de 300 mil soles al adulto mayor, según las investigaciones y de acuerdo al testimonio de su hijo. 

“Mi papá quería su dinero porque estamos hablando más de 300 mil soles en promedio. El socio nunca le dio el dinero por la producción del carbón. Siempre le decía que con la plata del carbón le estaba comprando terrenos, pero hoy no sabemos si hay estas hectáreas”, acotó.

Fredy solicita celeridad en las diligencias y en las investigaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público para determinar si su padre aún se encuentra con vida y se determine el responsable de un presunto secuestro. 

“Mi familiar está desaparecido hace más de un mes y medio y se sospecha de un socio, pero todo está muy lento. La denuncia está en la Divincri y hasta el momento la Policía no ha logrado encontrar a mi padre. Pido su ayuda, quiero que lo sigan buscando”, expresó.

El señor Pablo Ramírez Leonardo vestía una camisa manga larga celeste, un pantalón de tela color gris y una gorra negra.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse al siguiente número telefónico 999 963 359 o llamar al 114 de la Policía Nacional.


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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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