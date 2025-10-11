menu
Lambayeque: familia busca a joven de 17 años que lleva más de una semana desaparecido

Rotafono de RPP | Armando vestía un buzo de color plomo y llevaba una mochila negra.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que lo vieron, Armando vestía un buzo color plomo y llevaba una mochila negra.

La última vez que lo vieron, Armando vestía un buzo color plomo y llevaba una mochila negra.

Katherine Delgado Segura se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano, Armando Santa María Segura, ocurrida el pasado 3 de octubre, tras salir de su vivienda ubicada en Chiclayo, región de Lambayeque.

El hecho se produjo alrededor de las cinco y media de la tarde, cuando el menor salió de su casa con una mochila, luego de que sus padres le llamaran la atención por las bajas calificaciones obtenidas en el colegio.

Características del desaparecido

Armando Santa María Segura tiene 17 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos grises, cabello castaño oscuro y nariz aguileña. La última vez que fue visto, vestía un buzo color plomo y llevaba una mochila negra.

La familia está muy preocupada por conocer el paradero del joven y teme por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor, comuníquese al siguiente número: 974 085 908.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

