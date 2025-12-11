Lambayeque: madre busca a su hija que desapareció cuando iba a su colegio

Los familiares de Whitney Segura Jaramillo se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de la menor de 16 años el pasado 3 de diciembre cuando iba rumbo a su colegio Abraham Valdelomar, ubicado en Chiclayo, Lambayeque.

Al promediar las dos de la tarde, la menor salió de su vivienda, dejando una nota donde le escribía a su mamá indicando que la quería mucho y que se iba al colegio ubicado en la avenida Salaverry con otra compañera de salón de iniciales L.S.C. Sin embargo, con el pasar de las horas la menor nunca volvió a casa. Milagros Beatriz Jaramillo Pacora, madre de la menor, fue informada por otra madre de familia que su hija nunca había llegado al colegio. Milagros acudió a la comisaría para interponer la denuncia.



La madre indica que no solo su hija estaría desaparecida, sino también su compañera de salón, ambas cursan el cuarto año de secundaria.