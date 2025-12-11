Lambayeque: madre busca a su hija que desapareció cuando iba a su colegio

Whitney Segura Jaramillo tiene 16 años, tez trigueña, nariz aguileña, estatura 1.60 metros, ojos castaños oscuros.
Los familiares de Whitney Segura Jaramillo se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de la menor de 16 años el pasado 3 de diciembre cuando iba rumbo a su colegio Abraham Valdelomar, ubicado en Chiclayo, Lambayeque.
Al promediar las dos de la tarde, la menor salió de su vivienda, dejando una nota donde le escribía a su mamá indicando que la quería mucho y que se iba al colegio ubicado en la avenida Salaverry con otra compañera de salón de iniciales L.S.C. Sin embargo, con el pasar de las horas la menor nunca volvió a casa. Milagros Beatriz Jaramillo Pacora, madre de la menor, fue informada por otra madre de familia que su hija nunca había llegado al colegio. Milagros acudió a la comisaría para interponer la denuncia.
La madre indica que no solo su hija estaría desaparecida, sino también su compañera de salón, ambas cursan el cuarto año de secundaria.
Whitney Segura Jaramillo tiene 16 años, tez trigueña, nariz aguileña, estatura 1.60 metros, ojos castaños oscuros. La última vez que fue vista, Whitney vestía un buzo de color azul y polo blanco. Si usted la ha visto por favor llamar al número de la familia 964 832 748 o al número de la policía.
