menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Lima: buscan a abuelito de 74 años que desapareció de tienda de instrumentos

Rotafono de RPP | Félix Quispe Huamán, natural de Apurímac, se perdió en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo en Cercado de Lima el viernes 24 de abril.
| | Laura Urbina Saldaña
Don Félix es de tez trigueña, ojos negros, contextura delgada y mide 1.50 metros aproximadamente.

Don Félix es de tez trigueña, ojos negros, contextura delgada y mide 1.50 metros aproximadamente. | Fuente: Rotafono

Familiares buscan a Félix Quispe Huamán, de 74 años, un adulto mayor que desapareció el viernes 24 de abril, en Cercado de Lima, luego de que saliera de una tienda de instrumentos a pasear a un parque, situado a una cuadra y media de la plaza Dos de Mayo. 

A través del Rotafono de RPP, Erica Yanccehuallpa dijo que su abuelo llegó a Lima el domingo 19 de abril desde la región Apurímac para recibir un tratamiento dental, pero se perdió tras salir del local de instrumentos musicales de su parientes, situada en la cuadra siete del jirón Moquegua. 

Erica comentó que su abuelo solía sentarse en un parque cercano y, en un descuido, dejó de ser visto por quienes lo supervisaban. 

“Nosotros tenemos una tienda de instrumentos musicales y él estaba sentado cerca de la puerta de nuestra tienda y al frente de nuestra tienda hay un parque. Cuando se aburría salía al parque y regresaba. Sin embargo, el viernes pasado salió y ya no regresó”, contó Erica. 

La nieta del adulto mayor pide que la municipalidad de Lima le permita el acceso a las cámaras de videoseguridad para localizarlo. 

“Lo hemos buscado en todos los alrededores, ya fuimos a comisarías, hemos intentado pedir las cámaras de la municipalidad, pero es hay mucha burocracia, nos quieren dar los videos de las cámaras dentro de 15 días”, explicó. 

Don Félix Quispe Huamán se encuentra desaparecido desde el viernes 24 de abri. Su familia pide ayuda.

Don Félix Quispe Huamán se encuentra desaparecido desde el viernes 24 de abri. Su familia pide ayuda. | Fuente: Rotafono

Características del adulto mayor 

Don Félix es de tez trigueña, ojos negros, contextura delgada y mide 1.50 metros aproximadamente. Vestía una chompa azul, pantalón negro, zapatos marrones, camisa amarilla y gorra gris. 

Cualquier información sobre el paradero del señor Félix Quispe Huamán, puede comunicarse al siguiente número telefónico 943 544 475 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a adulto mayor Cercado de Lima Rotafono Plaza Dos de Mayo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Independencia: peruano termina en la primera línea de combate en Rusia bajo engaños

Independencia: peruano termina en la primera línea de combate en Rusia bajo engaños

 Jesús María: adulto desaparece en extrañas circunstancias luego de hacer un en vivo de TikTok

Jesús María: adulto desaparece en extrañas circunstancias luego de hacer un en vivo de TikTok

 Surco: buscan a adulto mayor de 74 años con enfermedades mentales

Surco: buscan a adulto mayor de 74 años con enfermedades mentales

 Jesús María: adulta mayor con Alzheimer y mascota desaparecen tras salir de paseo a parque

Jesús María: adulta mayor con Alzheimer y mascota desaparecen tras salir de paseo a parque
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot