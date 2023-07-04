Lima: buscan a abuelito de 74 años que desapareció de tienda de instrumentos

Familiares buscan a Félix Quispe Huamán, de 74 años, un adulto mayor que desapareció el viernes 24 de abril, en Cercado de Lima, luego de que saliera de una tienda de instrumentos a pasear a un parque, situado a una cuadra y media de la plaza Dos de Mayo.

A través del Rotafono de RPP, Erica Yanccehuallpa dijo que su abuelo llegó a Lima el domingo 19 de abril desde la región Apurímac para recibir un tratamiento dental, pero se perdió tras salir del local de instrumentos musicales de su parientes, situada en la cuadra siete del jirón Moquegua.

Erica comentó que su abuelo solía sentarse en un parque cercano y, en un descuido, dejó de ser visto por quienes lo supervisaban.

“Nosotros tenemos una tienda de instrumentos musicales y él estaba sentado cerca de la puerta de nuestra tienda y al frente de nuestra tienda hay un parque. Cuando se aburría salía al parque y regresaba. Sin embargo, el viernes pasado salió y ya no regresó”, contó Erica.

La nieta del adulto mayor pide que la municipalidad de Lima le permita el acceso a las cámaras de videoseguridad para localizarlo.

“Lo hemos buscado en todos los alrededores, ya fuimos a comisarías, hemos intentado pedir las cámaras de la municipalidad, pero es hay mucha burocracia, nos quieren dar los videos de las cámaras dentro de 15 días”, explicó.