Lima: buscan a joven de 20 años que fue a pescar y cayó al río Llapay

Maricielo Condor Zavala se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para buscar y recuperar el cuerpo de su primo Jean Pier Tapia Misayauri quien se perdió tras caer al río Llapay, este 12 de marzo en Yauyos.



Según contó, Jean Pier se fue de viaje con sus amigos. Él salió del distrito de Chupaca, Huancayo, hacia el distrito de Laraos, provincia de Yauyos, Lima con tres amigos, y al promediar las 10 de la mañana, Jean Pier y sus amigos fueron al río de Llapay con la intención de pescar; sin embargo, no contaban con la desgracia que ocurriría.