Copyright © 2023

Lima: buscan a joven de 20 años que fue a pescar y cayó al río Llapay

Rotafono de RPP | Maricielo contó que Jean Pier se fue de viaje con sus amigos. Él salió del distrito de Chupaca, Huancayo, hacia el distrito de Laraos, provincia de Yauyos, Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que lo vieron, vestía una casaca azul, buzo plomo y zapatillas blancas.

La última vez que lo vieron, vestía una casaca azul, buzo plomo y zapatillas blancas.

Maricielo Condor Zavala se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para buscar y recuperar el cuerpo de su primo Jean Pier Tapia Misayauri quien se perdió tras caer al río Llapay, este 12 de marzo en Yauyos.

Según contó, Jean Pier se fue de viaje con sus amigos. Él salió del distrito de Chupaca, Huancayo, hacia el distrito de Laraos, provincia de Yauyos, Lima con tres amigos, y al promediar las 10 de la mañana, Jean Pier y sus amigos fueron al río de Llapay con la intención de pescar; sin embargo, no contaban con la desgracia que ocurriría.

Características del desaparecido

Jean Pier Tapia tiene 20 años, mide 1.73 metros, de contextura delgada, nariz recta, cabellos castaños oscuros, ojos castaños oscuros, y tez mestiza. Asimismo, se precisa que tiene una cicatriz pequeña en el pómulo derecho. La última vez que lo vieron, vestía una casaca azul, buzo plomo y zapatillas blancas. 

Maricielo hace un llamado a las autoridades debido a que necesitan drones y equipos especiales como buzos para poder ubicar a su primo. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido río Rotafono Huancayo
