Familia pide ayuda para recuperar cuerpo de peluquero canino que desapareció tras ingresar a la playa León Dormido

Jair Palomino se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer público su pedido de ayuda para recuperar el cuerpo de su primo Carlos Lupuche Carrera, desaparecido el pasado domingo 5 de octubre tras ingresar a la playa León Dormido, ubicado en la provincia de Cañete, en la región Lima.

Al medio día del último fin de semana, el joven de 22 años fue con ocho amigos a jugar fútbol a esta playa. Sin embargo, en medio de este ejercicio, la pelota cayó al mar; por lo que, Carlos Lupuche se ofreció a recogerla, sin imaginar que ya no saldría del mar.