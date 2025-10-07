menu
Familia pide ayuda para recuperar cuerpo de peluquero canino que desapareció tras ingresar a la playa León Dormido

Rotafono de RPP | Al medio día del último domingo, el peluquero de canes fue con ocho amigos a jugar fútbol a esta playa ubicada en la provincia de Cañete.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Carlos Lupuche tiene 22 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, tez mestiza, cabello y ojos castaños oscuros.

Jair Palomino se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer público su pedido de ayuda para recuperar el cuerpo de su primo Carlos Lupuche Carrera, desaparecido el pasado domingo 5 de octubre tras ingresar a la playa León Dormido, ubicado en la provincia de Cañete, en la región Lima.

Al medio día del último fin de semana, el joven de 22 años fue con ocho amigos a jugar fútbol a esta playa. Sin embargo, en medio de este ejercicio, la pelota cayó al mar; por lo que, Carlos Lupuche se ofreció a recogerla, sin imaginar que ya no saldría del mar.

Características del desaparecido

Carlos Lupuche tiene 22 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, tez mestiza, cabello y ojos castaños oscuros. La última vez que se lo vio, vestía un polo blanco, y un pantalón que estaba remangado hasta la altura de la rodilla. Asimismo, Carlos Lupuche amaba mucho a los animales por eso es que trabajaba como peluquero canino.

La familia pide ayuda a la Policía y a los equipos especializados de la Marina de Guerra debido a que necesitan encontrar el cuerpo del joven de 22 años. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

