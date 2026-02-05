menu
Lima: familia pide ayuda para recuperar cuerpo de joven que se cayó en un pozo tubular

Rotafono de RPP | El joven de 28 años, natural de Pacanga, en la región La Libertad, fue sepultado por una enorme cantidad de arena cuando realizaba trabajaba en un pozo de agua en Chancay, provincia limeña de Huaral.
| | Victor Pacheco
La familia quiere llevar el cuerpo de Juan a su natal La Libertad

La familia quiere llevar el cuerpo de Juan a su natal La Libertad | Fuente: Rotafono

La familia de Juan Ipanaque Sernaqué, un joven liberteño que fue sepultado en un pozo de agua en el distrito de Chancay, situado en la provincia de Huaral, región Lima, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo, debido a que el cuerpo de dicho hombre todavía no ha podido recuperarse.

Su tío Santos Sernaqué contó que Juan llegó del distrito de Pacanga a Chancay el pasado 3 de enero para hacer un trabajo de excavación en el sector fundo El Hatillo por un contratista privado local. El accidente se produjo la tarde del anterior 14 de enero y sucedió debido a un deslizamiento de arena que cayó encima del pozo en el que se encontraba el adulto de 30 años.

En el acta policial se menciona que el lugar donde sucedió era un terreno agrícola y que Juan Ipanaque realizaba la perforación de un pozo de fondeo para localizar el agua. A causa del deslizamiento, el señor quedó totalmente sepultado y por más que inmediatamente hicieron los trabajos respectivos, no pudieron hallarlo. 

El joven de 28 años había ido solamente para hacer un trabajo

El joven de 28 años había ido solamente para hacer un trabajo | Fuente: Rotafono

Rescatistas necesitan maquinaria especial

Los bomberos llegaron a esta zona de El Hatillo e hicieron la búsqueda del cuerpo, pero consiguieron ubicarlo. Estas laborales las hicieron hasta casi la medianoche, ya que la suspendieron debido a las dificultades con la seguridad y la falta de luz en el lugar. Asimismo, indicaron que no tienen los equipos ni herramientas especiales.

El señor Santos denunció que las autoridades locales de Huaral necesitan apoyo del gobierno regional con un cargador frontal y una retroexcavadora, pues los rescatistas no pueden buscar más a fondo porque su vida corre peligro. Por ello, hace esta petición pública para recibir ayuda especializada.

Del mismo modo, los familiares del joven sepultado en esta zona de Chancay pidieron que la policía haga una investigación a fondo del accidente para hallar a los responsables y, hallarlos culpables, meterlos presos. Por lo pronto, desean recuperar el cuerpo de Juan Ipanaque Sernaqué para llevarlo al centro poblado de Pacanguilla, su tierra natal, en la región La Libertad.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Huaral Chancay rotafono Joven sepultado Piden maquinaria Lima
