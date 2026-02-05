Lima: familia pide ayuda para recuperar cuerpo de joven que se cayó en un pozo tubular

La familia de Juan Ipanaque Sernaqué, un joven liberteño que fue sepultado en un pozo de agua en el distrito de Chancay, situado en la provincia de Huaral, región Lima, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo, debido a que el cuerpo de dicho hombre todavía no ha podido recuperarse.

Su tío Santos Sernaqué contó que Juan llegó del distrito de Pacanga a Chancay el pasado 3 de enero para hacer un trabajo de excavación en el sector fundo El Hatillo por un contratista privado local. El accidente se produjo la tarde del anterior 14 de enero y sucedió debido a un deslizamiento de arena que cayó encima del pozo en el que se encontraba el adulto de 30 años.

En el acta policial se menciona que el lugar donde sucedió era un terreno agrícola y que Juan Ipanaque realizaba la perforación de un pozo de fondeo para localizar el agua. A causa del deslizamiento, el señor quedó totalmente sepultado y por más que inmediatamente hicieron los trabajos respectivos, no pudieron hallarlo.