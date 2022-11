Falta de alumbrado público genera inseguridad en calles de Breña

Una pesadilla es lo que viven los vecinos de las cuadras 3 y 4 del jr. Centenario en el distrito limeño de Breña, desde que, hace una semana aproximadamente, los postes de alumbrado público de la zona no funcionan; lo cual es aprovechado por delincuentes para asaltar a los transeuntes.

Según señalaron al Rotafono de RPP Noticias, en más de una ocasión, han solicitado a la empresa Enel que les dé una solución; sin embargo, según dijeron, la compañía prestadora del servicio no les da información precisa sobre la rehabilitación del servicio ni de los motivos que han ocasionado la falta de alumbrado público.

“Desde hace 7 días, no tenemos el servicio de alumbrado público. La empresa que nos brinda el servicio, que es Enel, hasta ahora no nos ha informado el motivo por el que no tenemos luz en la calle", sostuvo Frank Poma, vecino del lugar.

Asaltos todos los días

Los residentes señalan que la falta de luz ha hecho que delincuentes asalten constantemente a cuanta persona pase por la zona. Precisaron que durante la tarde y noche, cuando los niños y jóvenes llegan de sus centros de estudio y otros vecinos llegan de trabajar, los malvivientes aprovechan la oscuridad para cometer actos delictivos.

"Deseamos que nos ayuden porque, por la noche, hay presencia de personas de malvivir y esto afecta a los niños y personas que llegamos a trabajar de noche. La situación se está saliendo de las manos”, señaló Poma.

Los vecinos hicieron un llamado a la empresa Enel para que restablezca el alumbrado público cuanto antes, y a las autoridades para que el serenazgo y la Policía Nacional realicen un patrullaje constante en la zona y así se puedan evitar los actos delictivos de los que son víctimas constantes.