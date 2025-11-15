menu
Lima: familia busca a pescador que desapareció hace dos días en Pucusana

Rotafono de RPP | Un barco pudo llegar a la zona y rescató a siete pescadores, pero no se supo más de Alex Silupú.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pescadores desesperados tras sufrir accidente en el mar.
Pescadores desesperados tras sufrir accidente en el mar.

Mercedes Silupú se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su primo Alex Silupú en el mar de Pucusana, ocurrida la noche del 13 de noviembre mientras trabajaba.

El pescador había salido el 11 de noviembre desde el Callao en una embarcación llamada Condormacho, junto a otros siete pescadores. Al llegar a Pucusana, dos días después, una fuerte marea golpeó la embarcación y el agua comenzó a filtrarse, según relató Mercedes.

Otro barco logró llegar a la zona y rescatar a los siete pescadores, pero no se supo más de Alex. Ya en la madrugada del 14 de noviembre, le informaron a la esposa de Alex sobre el suceso.

Alex Silupú, de 34 años, es originario de Piura y había viajado a Lima para ayudar en la embarcación por unos días.

Características del desaparecido

Alex Silupú mide 1.70 metros, es de contextura regular, tez mestiza, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros. 

Mercedes Silupú pide a la Capitanía de la Marina ayudar con la búsqueda de su familiar.

Sepa más:
desaparecido Pucusuna pescador desaparecido Rotafono Lima
