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Lima: joven lambayecana requiere con urgencia donantes de sangre tras sufrir graves quemaduras

Rotafono de RPP | Guisella Campos Morales, de 21 años, se encuentra en UCI del Hospital Arzobispo Loayza, en Cercado de Lima, luego de que explosionara un balón de gas. Sus parientes requieren 20 unidades de sangre tipo O positivo.
| | Laura Urbina Saldaña
Joven empleada del hogar se encuentra en UCI tras explosión y requiere donantes para seguir operándose.

Joven empleada del hogar se encuentra en UCI tras explosión y requiere donantes para seguir operándose.

Guisella Elizabeth Campos Morales, de 21años, requiere la donación de sangre para que sigan operándola en el Hospital Arzobispo Loayza, situado en Cercado de Lima, luego de que se quemara el cuerpo tras la explosión de un balón de gas cuando cocinaba en una casa donde trabajaba en enero pasado. 

La joven es natural del distrito de Mórrope, en la región Lambayeque. Ella laboraba como empleada del hogar en la ciudad de Lima. Tras ese accidente la internaron en el Hospital Arzobispo Loayza, donde ha sido sometida a varias operaciones.

Desde Lambayeque, Gloria Morales solicitó el apoyo de la comunidad para que puedan devolver siete unidades de sangre para que su sobrina Guisella continúe su tratamiento, dado que sufrió quemaduras, de tercer y cuarto grado en la espalda, piernas y tórax. Ella se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su madre María Morales dijo que se necesita 20 unidades de O positivo, dado que el nivel de hemoglobina es bajo y este miércoles 1 de abril será intervenida de manera quirúrgica.

“Estamos necesitando 20 unidades de sangre porque aún todavía tiene cirugías y está debiendo 7 unidades”, mencionó su mamá.

La familia de Guisella solicita la solidaridad de la población para su pronta recuperación debido a que no cuentan con parientes en la capital.

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Necesitan donadores de sangre Rotafono Hospital Arzobispo Loayza
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