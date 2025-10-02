Lima: piden donadores de sangre para joven víctima de ataque con fuego

Marcelina Loyola se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de donadores de sangre, a fin de salvar la vida de su hija Yanela Alba, de 26 años, quien se encuentra en el Hospital Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud, en Lima, luego de que sufriera quemaduras en casi el 50 % de su cuerpo, en la ciudad de Tingo María, región Huánuco, tras ser atacada con fuego.

El 4 de septiembre, Yanela Alba fue trasladada de Huánuco al Hospital Arzobispo Loayza después de que sufriera quemaduras de tercer grado. Según las investigaciones preliminares, la joven fue agredida e incendiada en la casa que vivía con su pareja sentimental, de acuerdo al testimonio de la señora Marcelina.

Yanela se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos le han amputado parte de su pie derecho, pero han comunicado a la madre de la joven que van a seguir amputando su extremidad.

Es por eso que, la también madre de una niña de cuatro años necesita la donación de sangre de cualquier tipo sanguíneo para que puedan operarla.

Marcelina Loyola también solicita ayuda para comprar medicamentos y pide que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le brinde asesoría legal, a fin de que se realice la denuncia contra el presunto agresor Teodoro Solorzano, se inicie una investigación para esclarecer los hechos y se condene al responsable.

Si desea colaborar con la joven pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital Arzobispo Loayza o comunicarse con la señora Marcelina Loyola al siguiente número telefónico 965 892 130.