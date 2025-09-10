menu
Lima: piden donantes de sangre para paciente con insuficiencia renal y lupus

Rotafono de RPP | El paciente ayacuchano Ronald Rondinel se encuentra en estado crítico en el Hospital Dos de Mayo, en Lima, y necesita 13 unidades de sangre de tipo O positivo.
| | Laura Urbina Saldaña
Familiares de Ronald Rondinel Valdez, de 35 años, diagnosticado con insuficiencia renal y lupus, piden la ayuda de donantes de sangre para reponer las transfusiones que recibió el paciente en el Hospital Dos de Mayo, del Ministerio de Salud, en Lima. 

A través del Rotafono de RPP, Richard Rondinel dijo que su hermano, natural de Ayacucho, ingresó hace nueve días a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dos de Mayo tras una hemorragia interna y un preinfarto.

El estado del paciente es crítico y requiere 13 unidades de sangre de tipo O positivo para reponer las transfusiones recibidas durante la diálisis que se le practica con frencuencia en el Hospital Dos de Mayo. 

Ronald Rondinel sufre de insuficiencia renal y lupus, una enfermedad que ha afectado gravemente sus órganos, incluyendo los riñones y el hígado.

La familia enfrenta una difícil situación económica, ya que Richard es el único sostén y debe cubrir gastos de medicamentos y filtros de oxígeno no cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS). 

“El hospital nos está pidiendo 13 unidades de sangre para la para devolución, pero para mí es un poco difícil. Yo sufro porque mi hermano está grave de salud y por esa razón estoy buscando una ayuda, yo llevo ya cuatro acá en el hospital durmiendo, por favor, apóyenos”, expresó con angustia.

Si desea colaborar con la donación de sangre, puede comunicarse con la familia Ronald Rondinel al siguiente número telefónico 949 955 363. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

