menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Loreto: comunidad nativa de Pijuayal abandonados tras derrame de hidrocarburos hace más de un año atrás [VIDEO]

Rotafono de RPP | El líder de la comunidad de Pijuayal, de Loreto indicó que el 19 de marzo de 2025 ocurrió un derrame y desde esa fecha no reciben ayuda alguna de parte de las autoridades.
| | Victor Pacheco
Una persona explica la situación que se vive en esta zona de Loreto
Una persona explica la situación que se vive en esta zona de Loreto | Fuente: Rotafono

La comunidad nativa de Pijuayal, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región Loreto se encuentra en el abandono tras el derrame de hidrocarburos ocurrido el pasado 19 de marzo de 2025. Este hecho hizo que afecte una quebrada usada como fuente de agua para decenas de personas.

Gil Huajuyat, el apu o líder de esta comunidad, se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer la terrible situación que viven la gente de Pijuayal. Lo primero que pide es que las autoridades municipales, regionales y el Estado vayan al lugar e inicien la limpieza respectiva.

El derrame aumenta y necesitan apoyo para que se haga una limpieza
El derrame aumenta y necesitan apoyo para que se haga una limpieza | Fuente: Rotafono

Comunidad usa agua de lluvia

La comunidad se siente desamparada, ya que ninguna entidad se ha acercado y solo hubieron promesas. Ha pasado más de un año y todo sigue igual. El señor dijo que la situación ha empeorado porque no tienen agua para consumir y tienen que utilizar la lluvia como líquido elemento.

Los comuneros de la zona dieron a conocer que hay campamentos abandonas desde hace varios meses. Uno de ellos grabó un video en el cual se ve la filtración hacia el entorno natural, en el que habitan niños y adultos mayores. Por eso, temen bastante que les afecte la salud ante posible brote de enfermedades.

Cabe mencionar que el pasado 27 de marzo de este año, algunas entidades del Estado y la empresa Petroperú se comprometieron a atender la problemática, en el cual incluía retiro de residuos y medidas para garantizar acceso a agua segura. Pero, a la fecha no se ha cumplido nada de lo dicho.

Las lluvias continúan en la zona y ayudan a que la gente cocine sus alimentos

Las lluvias continúan en la zona y ayudan a que la gente cocine sus alimentos | Fuente: Rotafono

Contaminación ambiental

Esto es una contaminación ambiental y sanitaria total que afecta directamente a una comunidad entera. Por ello, el apu Gil Huajuyat hace este llamado público de ayuda para que las autoridades tomen las acciones correctivas lo antes posible, antes de que contraigan alguna enfermedad.

"La comunidad ha solicitado la intervención urgente de las autoridades competentes y el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos, a fin de evitar que la situación continúe agravándose", declaró el líder. La gente que vive ahí cocinan sus alimentos con agua de lluvia pese a lo peligroso que es.

Esta es una de las casas en la cual vive esta comunidad nativa de Pijuayal

Esta es una de las casas en la cual vive esta comunidad nativa de Pijuayal | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Loreto Derrame de petróleo en Loreto derrame rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Santa Anita: desaparece joven de 33 años con discapacidad intelectual tras cita médica

Santa Anita: desaparece joven de 33 años con discapacidad intelectual tras cita médica

 Rímac: madre busca a su hija de 14 años que desapareció hace ocho días

Rímac: madre busca a su hija de 14 años que desapareció hace ocho días

 San Martín de Porres: madre busca a su hijo que dejó una carta tras desaparecer porque no quería ir a estudiar

San Martín de Porres: madre busca a su hijo que dejó una carta tras desaparecer porque no quería ir a estudiar

 Carabayllo: padre busca a su hijo con autismo que desapareció hace tres días

Carabayllo: padre busca a su hijo con autismo que desapareció hace tres días
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot