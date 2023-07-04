Loreto: comunidad nativa de Pijuayal abandonados tras derrame de hidrocarburos hace más de un año atrás [VIDEO]

Comunidad usa agua de lluvia

La comunidad se siente desamparada, ya que ninguna entidad se ha acercado y solo hubieron promesas. Ha pasado más de un año y todo sigue igual. El señor dijo que la situación ha empeorado porque no tienen agua para consumir y tienen que utilizar la lluvia como líquido elemento.

Los comuneros de la zona dieron a conocer que hay campamentos abandonas desde hace varios meses. Uno de ellos grabó un video en el cual se ve la filtración hacia el entorno natural, en el que habitan niños y adultos mayores. Por eso, temen bastante que les afecte la salud ante posible brote de enfermedades.

Cabe mencionar que el pasado 27 de marzo de este año, algunas entidades del Estado y la empresa Petroperú se comprometieron a atender la problemática, en el cual incluía retiro de residuos y medidas para garantizar acceso a agua segura. Pero, a la fecha no se ha cumplido nada de lo dicho.