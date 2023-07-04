Loreto: comunidad nativa de Pijuayal abandonados tras derrame de hidrocarburos hace más de un año atrás [VIDEO]

La comunidad nativa de Pijuayal, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región Loreto se encuentra en el abandono tras el derrame de hidrocarburos ocurrido el pasado 19 de marzo de 2025. Este hecho hizo que afecte una quebrada usada como fuente de agua para decenas de personas.
Gil Huajuyat, el apu o líder de esta comunidad, se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer la terrible situación que viven la gente de Pijuayal. Lo primero que pide es que las autoridades municipales, regionales y el Estado vayan al lugar e inicien la limpieza respectiva.
La comunidad se siente desamparada, ya que ninguna entidad se ha acercado y solo hubieron promesas. Ha pasado más de un año y todo sigue igual. El señor dijo que la situación ha empeorado porque no tienen agua para consumir y tienen que utilizar la lluvia como líquido elemento.
Los comuneros de la zona dieron a conocer que hay campamentos abandonas desde hace varios meses. Uno de ellos grabó un video en el cual se ve la filtración hacia el entorno natural, en el que habitan niños y adultos mayores. Por eso, temen bastante que les afecte la salud ante posible brote de enfermedades.
Cabe mencionar que el pasado 27 de marzo de este año, algunas entidades del Estado y la empresa Petroperú se comprometieron a atender la problemática, en el cual incluía retiro de residuos y medidas para garantizar acceso a agua segura. Pero, a la fecha no se ha cumplido nada de lo dicho.
Las lluvias continúan en la zona y ayudan a que la gente cocine sus alimentos | Fuente: Rotafono
Esto es una contaminación ambiental y sanitaria total que afecta directamente a una comunidad entera. Por ello, el apu Gil Huajuyat hace este llamado público de ayuda para que las autoridades tomen las acciones correctivas lo antes posible, antes de que contraigan alguna enfermedad.
"La comunidad ha solicitado la intervención urgente de las autoridades competentes y el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos, a fin de evitar que la situación continúe agravándose", declaró el líder. La gente que vive ahí cocinan sus alimentos con agua de lluvia pese a lo peligroso que es.
Esta es una de las casas en la cual vive esta comunidad nativa de Pijuayal | Fuente: Rotafono
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