Loreto: padre e hija desaparecieron en el río Amazonas tras hundimiento de la embarcación en la que iban

Rotafono de RPP | El señor y su hija de cinco años se fueron de paseo a puerto Nariño, en Colombia y retornaba a su casa en la ciudad de Caballo Cocha, en Loreto , pero tuvieron un accidente fluvial en pleno viaje.
| | Victor Pacheco
Padre e hija se iban al distrito de Ramón Castilla en Loreto

Padre e hija se iban al distrito de Ramón Castilla en Loreto | Fuente: Rotafono

Christian Romario Benites Tesen y su hija Xiana, de cinco años se encuentran desaparecidos desde el día de Navidad, el pasado 25 de diciembre, tras hundirse la embarcación en la que iban. Ellos se dirigían a la ciudad de Caballo Cocha, en el distrito de Ramón Castilla, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región de Loreto.

Padre e hija habían ido de paseo al puerto Nariño, situado en Colombia y retornaban a Caballo Cocha, donde viven los dos. Ellos no eran los únicos tripulantes, pues había siete personas más, pero solo tres mujeres sobrevivieron al salir nadando; dos hombres fueron hallados sin vida horas después. 

Xiomara Odar Machuca, prima de los desaparecidos, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda debido a que han recibido apoyo total de parte de las autoridades brasileñas y colombianas, pero no tanto de las peruanas. Cabe mencionar que esta zona limita con los dos países mencionados.

La familia de los desaparecidos hizo la denuncia en la comisaría PNP Caballo Cocha

La familia de los desaparecidos hizo la denuncia en la comisaría PNP Caballo Cocha | Fuente: Rotafono

Padre e hija pasaban la Navidad juntos

Christian Benites pasó la Navidad con sus amigos de Caballo Cocha y decidieron ir de paseo a territorio colombiano a pasar el día. En la noche, regresaron en lo que denominan en esta zona como chalupa; una embarcación pequeña o lancha. El motor dejó de funcionar alrededor de las 7.00 p. m. y se hundió. Nadie pudo hacer nada para evitar este accidente fluvial

“Para poner la denuncia fue trajinado, no nos permitían. Una vez que aceptaron poner la denuncia, que fue a los dos días… con eso hemos podido eh dar como una circular para que tanto Brasil y Colombia estén al tanto”, declaró la prima del adulto desaparecido.

Familia pide ayuda a autoridades peruanas

La familia indicó que la Marina de Guerra y la Policía Nacional ya saben del tema y empezaron la búsqueda. El problema es que la ayuda o el movimiento que han hecho es insuficiente; por ello, exhortan a que manden equipos especiales para rescatar a padre e hija perdidos en el río Amazonas.

Xiomara Odar sostuvo que ellos están buscando a sus familiares de forma particular, ya que el tiempo que corre es fundamental para encontrarlos, con o sin vida. Ella hace esta denuncia pública para que entidades del Estado se movilicen lo antes posible y los hallen.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
accidente fluvial Loreto desaparecidos adulto desaparecido rotafono
