Loreto: padre e hija desaparecieron en el río Amazonas tras hundimiento de la embarcación en la que iban

Christian Romario Benites Tesen y su hija Xiana, de cinco años se encuentran desaparecidos desde el día de Navidad, el pasado 25 de diciembre, tras hundirse la embarcación en la que iban. Ellos se dirigían a la ciudad de Caballo Cocha, en el distrito de Ramón Castilla, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región de Loreto.

Padre e hija habían ido de paseo al puerto Nariño, situado en Colombia y retornaban a Caballo Cocha, donde viven los dos. Ellos no eran los únicos tripulantes, pues había siete personas más, pero solo tres mujeres sobrevivieron al salir nadando; dos hombres fueron hallados sin vida horas después.



Xiomara Odar Machuca, prima de los desaparecidos, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda debido a que han recibido apoyo total de parte de las autoridades brasileñas y colombianas, pero no tanto de las peruanas. Cabe mencionar que esta zona limita con los dos países mencionados.