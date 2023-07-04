Los Olivos: adolescente de 17 años con esquizofrenia está desaparecido hace dos días

El joven tiene esquizofrenia y necesita tomar sus medicamentos | Fuente: Rotafono
Darwin Mathias Huarinda Anton es un joven con esquizofrenia que se encuentra desaparecido desde el último domingo 29 de marzo, tras salir de su casa ubicada en el distrito limeño de Los Olivos. Su tía se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer esta noticia y solicitar apoyo de las autoridades respectivas.
La señora de nombre Azucena Anton comentó que su madre lo busca incansablemente, pero no lo han hallado; solamente le dijeron que lo vieron en el paradero de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en Los Olivos, pero cuando acudieron ahí ya no se encontraba. Eso fue lo último que supieron de adolescente.
Aquel día, la madre de Darwin Mathias salió a comprarle un medicamento cerca a su casa. Minutos después, una de sus hija llamó a la señora para decirle que su hermano se había escapado de la casa. La mujer la buscó por los alrededores de su vivienda, por la zona de El Retablo, pero no obtuvo ninguna pista.
Ese domingo lo buscó hasta el día siguiente, pero siendo las 6.00 a. m. no halló a su hijo de 17 años. El lunes 30, un familiar llamó a la madre para contarle que lo vio en la cuadra 51 de la avenida Universitaria, en la Universidad de Ciencias y Humanidades. La señora le dijo a su hermana que la busque de inmediato.
Esta persona fue lo más rápido posible, pero no lo encontró y tampoco pudo obtener alguna información de la gente que estaba en ese lugar. La familia acudió a la comisaría más cercana y colocaron la denuncia. Azucena relató que no lo buscaron inmediatamente y le recomendaron que debía esperar.
Los familiares denunciaron maltrato de la policía, ya que no quisieron aceptar la denuncia en un principio y le pusieron muchas trabas. Ellos siguieron buscándolo por los alrededores de esa zona, incluyendo las avenidas Carlos Izaguirre, Túpac Amaru y la Panamericana Norte, pero tampoco lo encontraron.
Darwin Mathias Huarinda Anton es de tez mestiza, tiene los ojos castaños, el cabello de color negro, la boca pequeña, mide 1.50 metros de estatura y posee una contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un polo de color verde, un short beige y unas sandalias negras.
Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 978692088 o al 974179809.
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