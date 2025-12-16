Los Olivos: auxiliar del Tribunal Constitucional desapareció tras salir de su trabajo en San Isidro

Valeriano López García es un adulto mayor que trabaja como auxiliar de trámite documental en el Tribunal Constitucional (TC) desde hace más de 20 años. Su familia lo ha reportado como desaparecido desde la noche de este último lunes 15 de diciembre, luego de salir justamente de su centro de labores.

Su sobrina Leidy Pardo López se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su tío. Ya han pasado más de 24 horas y la última información que supo es que la ubicación más reciente que da su WhatsApp es en la cuadra 14 de la calle Santa Marina, en el distrito limeño de Comas.

Una trabajadora del Tribunal Constitucional también reportó que se perdió el señor Valeriano y comentó que tiene un historial intachable. Asimismo, dijo que la entidad cambió de local del Cercado de Lima a San Isidro y él iba por primera vez a este nuevo establecimiento. Ella compartió fotos de este inicio laboral.