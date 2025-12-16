menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Los Olivos: auxiliar del Tribunal Constitucional desapareció tras salir de su trabajo en San Isidro

Rotafono de RPP | El adulto mayor de 67 años salió de trabajar este último lunes del Tribunal Constitucional y se dirigía a su casa en Los Olivos, pero no llegó y su familia pide ayuda para encontrarlo.
| | Victor Pacheco
El adulto mayor es un personal nombrado del Tribunal Constitucional

El adulto mayor es un personal nombrado del Tribunal Constitucional | Fuente: Rotafono

Valeriano López García es un adulto mayor que trabaja como auxiliar de trámite documental en el Tribunal Constitucional (TC) desde hace más de 20 años. Su familia lo ha reportado como desaparecido desde la noche de este último lunes 15 de diciembre, luego de salir justamente de su centro de labores.

Su sobrina Leidy Pardo López se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su tío. Ya han pasado más de 24 horas y la última información que supo es que la ubicación más reciente que da su WhatsApp es en la cuadra 14 de la calle Santa Marina, en el distrito limeño de Comas.

Una trabajadora del Tribunal Constitucional también reportó que se perdió el señor Valeriano y comentó que tiene un historial intachable. Asimismo, dijo que la entidad cambió de local del Cercado de Lima a San Isidro y él iba por primera vez a este nuevo establecimiento. Ella compartió fotos de este inicio laboral.

El Tribunal Constitucional compartió una foto del primer día en este local de San Isidro

El Tribunal Constitucional compartió una foto del primer día en este local de San Isidro | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el anciano?

Aquel día, el personal nombrado del TC acudió a su trabajo en San Isidro y al finalizar la jornada un amigo lo dejó en la avenida Petit Thouars para que tome su carro hacia su vivienda en Los Olivos. Esto sucedió al promediar las 5.00 p. m., pero no llegó a su hogar; una sobrina sostuvo que habló con él y lo notó desorientado.

Sin embargo, no pudo asistirlo y ello ocurrió a las 11.00 p. m. aproximadamente y que estaba en Comas. Eso fue lo último que se supo de él. Su familia presente le preguntó a los vecinos y amigos, pero no le dieron razón. Por dicha razón, hace un pedido de ayuda a las autoridades correspondientes. 

Según señaló su sobrina, el adulto mayor estaba muy nervioso y prácticamente no sabía dónde estaba; además, no sabía a quien preguntarle o pedir ayuda. "Desde ahí ya no tenemos comunicación con él. Hemos tratado de ubicarlo por el teléfono... timbra, pero nadie responde. Le he enviado mensajes yo también y tampoco contesta", agregó.

Características del desaparecido

Valeriano López García es un adulto de tez trigueña, con el cabello color negro, de contextura mediana y mide 1.70 metros de estatura. Sobre su vestimenta, portaba una casaca negra, un pantalón de color verdes y unas zapatillas de color plomo. 

Su familia pide todo el apoyo posible de la ciudadanía en general y de los policías para que colaboren con la búsqueda del trabajador del TC. Para cualquier información al respecto pueden llamar al siguiente número: 931807022.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Los Olivos San Isidro Comas anciano desaparecido Adulto mayor desaparecido desaparecido rotafono Tribunal Constitucional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Breña: madre pide donadores de sangre para bebé que necesita operación al intestino

Breña: madre pide donadores de sangre para bebé que necesita operación al intestino

 San Juan de Lurigancho: adolescente de 15 años desapareció hace 10 días tras ir a la casa de su amiga

San Juan de Lurigancho: adolescente de 15 años desapareció hace 10 días tras ir a la casa de su amiga

 San Juan de Lurigancho: madre pide ayuda para buscar escolar de 14 años

San Juan de Lurigancho: madre pide ayuda para buscar escolar de 14 años

 ¡Buena noticia! Rescatan a pescadores de Pisco tras naufragio en el mar de Chancay

¡Buena noticia! Rescatan a pescadores de Pisco tras naufragio en el mar de Chancay
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot