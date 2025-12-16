Los Olivos: auxiliar del Tribunal Constitucional desapareció tras salir de su trabajo en San Isidro

El adulto mayor es un personal nombrado del Tribunal Constitucional | Fuente: Rotafono
Valeriano López García es un adulto mayor que trabaja como auxiliar de trámite documental en el Tribunal Constitucional (TC) desde hace más de 20 años. Su familia lo ha reportado como desaparecido desde la noche de este último lunes 15 de diciembre, luego de salir justamente de su centro de labores.
Su sobrina Leidy Pardo López se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su tío. Ya han pasado más de 24 horas y la última información que supo es que la ubicación más reciente que da su WhatsApp es en la cuadra 14 de la calle Santa Marina, en el distrito limeño de Comas.
Una trabajadora del Tribunal Constitucional también reportó que se perdió el señor Valeriano y comentó que tiene un historial intachable. Asimismo, dijo que la entidad cambió de local del Cercado de Lima a San Isidro y él iba por primera vez a este nuevo establecimiento. Ella compartió fotos de este inicio laboral.
Aquel día, el personal nombrado del TC acudió a su trabajo en San Isidro y al finalizar la jornada un amigo lo dejó en la avenida Petit Thouars para que tome su carro hacia su vivienda en Los Olivos. Esto sucedió al promediar las 5.00 p. m., pero no llegó a su hogar; una sobrina sostuvo que habló con él y lo notó desorientado.
Sin embargo, no pudo asistirlo y ello ocurrió a las 11.00 p. m. aproximadamente y que estaba en Comas. Eso fue lo último que se supo de él. Su familia presente le preguntó a los vecinos y amigos, pero no le dieron razón. Por dicha razón, hace un pedido de ayuda a las autoridades correspondientes.
Según señaló su sobrina, el adulto mayor estaba muy nervioso y prácticamente no sabía dónde estaba; además, no sabía a quien preguntarle o pedir ayuda. "Desde ahí ya no tenemos comunicación con él. Hemos tratado de ubicarlo por el teléfono... timbra, pero nadie responde. Le he enviado mensajes yo también y tampoco contesta", agregó.
Valeriano López García es un adulto de tez trigueña, con el cabello color negro, de contextura mediana y mide 1.70 metros de estatura. Sobre su vestimenta, portaba una casaca negra, un pantalón de color verdes y unas zapatillas de color plomo.
Su familia pide todo el apoyo posible de la ciudadanía en general y de los policías para que colaboren con la búsqueda del trabajador del TC. Para cualquier información al respecto pueden llamar al siguiente número: 931807022.
