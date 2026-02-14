Los Olivos: buscan a adulta mayor con alzhéimer que desapareció en el Día de la Amistad

Aurora Rubio tiene 75 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabellos canos, ojos verdes.
Aurora Hoyos se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su abuelita, Aurora Rubio Ríos, quien se perdió la medianoche de San Valentín, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.
Aurora vive con su hija mayor, Miriam, y ambas se fueron a dormir la noche del 13 de febrero; sin embargo, Miriam no habría asegurado la puerta de la vivienda y Aurora se levantó a medianoche y se fue por la asociación de vivienda Chillón.
Aurora Rubio tiene 75 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabellos canos, ojos verdes. La última vez que se la vio, vestía polera manga larga y zapatillas azules.
Aurora indica que su abuelita sufre de alzhéimer por lo que siempre necesita estar acompañada. Ella teme por su seguridad.
Si usted ha visto a la adulta mayor, por favor, comunicarse al siguiente número: 903 361 040.
