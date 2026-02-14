menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Los Olivos: buscan a adulta mayor con alzhéimer que desapareció en el Día de la Amistad

Rotafono de RPP | La adulta mayor habría desaparecido por inmediaciones de la asociación de vivienda Chillón.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Aurora Rubio tiene 75 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabellos canos, ojos verdes.

Aurora Rubio tiene 75 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabellos canos, ojos verdes.

Aurora Hoyos se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su abuelita, Aurora Rubio Ríos, quien se perdió la medianoche de San Valentín, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.

Aurora vive con su hija mayor, Miriam, y ambas se fueron a dormir la noche del 13 de febrero; sin embargo, Miriam no habría asegurado la puerta de la vivienda y Aurora se levantó a medianoche y se fue por la asociación de vivienda Chillón.

Te recomendamos
Madre pide cita de Psiquiatría para su menor hijo en el Hospital Rebagliati

Madre pide cita de Psiquiatría para su menor hijo en el Hospital Rebagliati

 Piden ayuda para conseguir cita en cardiología para adulta mayor en el Hospital Edgardo Rebagliati

Piden ayuda para conseguir cita en cardiología para adulta mayor en el Hospital Edgardo Rebagliati

Características de la desaparecida

Aurora Rubio tiene 75 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabellos canos, ojos verdes. La última vez que se la vio, vestía polera manga larga y zapatillas azules.

Aurora indica que su abuelita sufre de alzhéimer por lo que siempre necesita estar acompañada. Ella teme por su seguridad.

Si usted ha visto a la adulta mayor, por favor, comunicarse al siguiente número: 903 361 040.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecidos Los Olivos Rotafono PNP
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ate: paciente psiquiátrica desaparecida fue encontrada luego de tres días

Ate: paciente psiquiátrica desaparecida fue encontrada luego de tres días

 San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a joven de 25 años con autismo

San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a joven de 25 años con autismo

 Amazonas: familiares de adultos que cayeron al río Utcubamba piden ayuda para encontrarlos

Amazonas: familiares de adultos que cayeron al río Utcubamba piden ayuda para encontrarlos

 Villa El Salvador: familia busca a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 11 días

Villa El Salvador: familia busca a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 11 días
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot