Los Olivos: buscan a adulto mayor de 84 años que desapareció hace dos días

Max Obregón se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Maximiliano Obregón Milla, de 84 años, quien se perdió el domingo 26 de abril tras salir de su vivienda, ubicada en la calle Santa Rosa, en el distrito limeño de Los Olivos.



El hecho se dio al promediar las dos de la tarde cuando el adulto mayor salió de paseo a un parque que está entre el cruce de las avenidas Palmeras con Naranjal; sin embargo, con el pasar de las horas, Maximiliano no llegó a casa.