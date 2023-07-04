Los Olivos: buscan a adulto mayor de 84 años que desapareció hace dos días

Maximiliano Obregon Villa tiene 84 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros.
Max Obregón se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Maximiliano Obregón Milla, de 84 años, quien se perdió el domingo 26 de abril tras salir de su vivienda, ubicada en la calle Santa Rosa, en el distrito limeño de Los Olivos.
El hecho se dio al promediar las dos de la tarde cuando el adulto mayor salió de paseo a un parque que está entre el cruce de las avenidas Palmeras con Naranjal; sin embargo, con el pasar de las horas, Maximiliano no llegó a casa.
Maximiliano Obregon Villa tiene 84 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros.
La última vez que lo vieron, vestía una camisa y pantalón. Max indica que su padre presentó problemas digestivos por lo que estaba evaluando su internamiento.
La familia se encuentra muy preocupada por la salud y seguridad de Maximiliano. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 941 305 620 o escribir al número de la Policía Nacional 114.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.