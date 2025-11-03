Los Olivos: familia encuentra a adulto mayor después de estar tres días desaparecido

Adeli Romero se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su tío Everth Dulanto Calle Castillo, de 73 años, fue encontrado en el distrito limeño de Los Olivos, luego de que desapareciera por más de cuatro días.



El 1 de noviembre, la familia recibió una llamada de parte de policías de la comisaría de Sol de Oro, en la que indicaron que habían hallado al adulto mayor de 73 años cuando se encontraba deambulando en las calles de la comuna local.



Adeli agradeció a RPP por haber difundido el reporte de desaparición de su tío, quien ya se encuentra en su hogar tras reencontrarse con sus familiares en la dependencia policial.

“Hola, agradezco mucho a RPP por haberme ayudado a difundir la noticia de la desaparición de mi tío. Ya apareció, está bien, lo encontraron deambulando en Los Olivos, lo encontró un patrullero de la Policía”, afirmó Adeli.

