Los Olivos: familia encuentra a adulto mayor después de estar tres días desaparecido

Rotafono de RPP | El señor Everth Castillo se perdió cuando vino a Lima desde la región San Martín para realizarse unos chequeos médicos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Everth Dulanto Calle Castillo, de 73 años, fue encontrado cuando deambulaba por las calles de Los OIivos.

Everth Dulanto Calle Castillo, de 73 años, fue encontrado cuando deambulaba por las calles de Los OIivos. | Fuente: Rotafono

Adeli Romero se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su tío Everth Dulanto Calle Castillo, de 73 años, fue encontrado en el distrito limeño de Los Olivos, luego de que desapareciera por más de cuatro días

El 1 de noviembre, la familia recibió una llamada de parte de policías de la comisaría de Sol de Oro, en la que indicaron que habían hallado al adulto mayor de 73 años cuando se encontraba deambulando en las calles de la comuna local. 

Adeli agradeció a RPP por haber difundido el reporte de desaparición de su tío, quien ya se encuentra en su hogar tras reencontrarse con sus familiares en la dependencia policial.   

“Hola, agradezco mucho a RPP por haberme ayudado a difundir la noticia de la desaparición de mi tío. Ya apareció, está bien, lo encontraron deambulando en Los Olivos, lo encontró un patrullero de la Policía”, afirmó Adeli. 

¿Cómo se perdió el adulto mayor?


Everth no vive en Lima, solo vino de viaje, ya que él es de la ciudad de Tocache, en la región San Martín. Y es que acudió a la capital para hacerse unos chequeos médicos, pues tiene problemas de memoria.
La joven contó que su madre alquila cuartos y le dio uno al señor Everth para que se quede durante los días que quiera. Aquel día, aproximadamente a las 8.00 a. m., el anciano de 73 años aprovechó que no había nadie en el hogar y salió hacia rumbo desconocido. 

Como no regresó, su familia lo buscó por los alrededores y supieron que pidió ayuda para irse a Pro, en Los Olivos.

“La última información que tenemos es esa, que una persona de la calle lo llevó hacia el puente Atocongo y lo embarcó en un bus”, sostuvo la ciudadana. Al parecer habría querido visitar a un amigo en Puente Piedra. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

desaparecido Los Olivos Rotafono Lima San Martín Encuentran a adulto mayor
