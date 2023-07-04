Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a joven con esquizofrenia

Javier Orlando Montenegro Obispo, un joven diagnosticado con esquizofrenia moderada, de 18 años, ha sido reportado como desaparecido, desde el viernes 29 de agosto, en el distrito limeño de Los Olivos. Su familia pide ayuda a las autoridades, ya que se teme por su estado de salud e integridad.

A través del Rotafono de RPP, José Luis Salinas contó que su sobrino salió la tarde del último viernes de su vivienda, situada en el asentamiento humano Villa Mercedes, sin decir a sus parientes a dónde se iría, y hasta el momento no ha regresado a su hogar.

Detalló que lo han buscado por la cuadra 15, en la zona de Angélica Gamarra, antes de presentar una denuncia en la comisaría Sol de Oro.

José Luis Salinas comentó que su sobrino vive con su abuela con discapacidad y una madre que también padece esquizofrenia, por lo que solicita el apoyo de la comunidad, para dar pronto con su ubicación.

“Él vive con su con su abuela, que es una persona discapacitada, y tiene inconvenientes para movilizarse y para poder hablar y su mamá también sufre de esquizofrenia. O sea, lamentablemente el joven no cuenta con un apoyo permanente”, precisó.

Características del joven

Javier es de tez blanca, cabello negro, ojos castaños y boca mediana. Mide 1.73 metros y es de contextura delgada. Vestía una polera color blanco, pantalón buzo color plomo y zapatillas color negro.

Cualquier información puede comunicarse con la familia al 954 596 250 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.