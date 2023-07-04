Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Zenaida Huingo Saman se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades ayuden a buscar a su hijo Bruno Mathias Guillen Huingo, de 16 años, con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), quien desapareció el miércoles 14 de enero en el distrito limeño de Los Olivos.

La madre de familia dijo que su hijo se retiró de su vivienda a las 11:30 de la noche, en la Cooperativa Virgen del Rosario, luego de que discutiera con sus tíos por un malentendido.

La señora Zenaida expresó su preocupación por la salud de su hijo, quien debe tomar sus medicamentos para manejar la impulsividad e hiperactividad.

Bruno es de tez trigueña, cabello y ojos negros. Además, mide 1.70 metros y de contextura delgada. El menor viste una bermuda negra, sandalias azules y casaca de color beige.

Cualquier información del paradero del adolescente, puede comunicarse con la señora Zenaida Huingo al siguiente número telefónico 955 740 277 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.