Los Olivos: joven que desapareció dos días tras salir de universidad se encuentra con su familia

Salió de su casa para ir a estudiar

Según contó su madre, Martins salió de su casa a las 6:45 p. m. indicando que iría a su universidad; él estudia la carrera de Ingeniería Civil en la sede del Callao de la Universidad César Vallejo. El joven le escribió por WhatsApp al promediar las 10.00 p. m. para informarle que ya estaba camino a su domicilio y que la batería de su celular estaba baja.

Cuando la mujer llegó a su casa, alrededor de las 11.45 p. m., se dio con la sorpresa de que su hijo aún no llegaba, por lo que decidió buscarlo el paradero frente al centro comercial Minka en el que suele esperarlo. La mujer lo estuvo esperando hasta la medianoche, pero no llegaba, volvió nuevamente a su vivienda a las 12.15 a. m. y confirmó que Martins no había llegado.

Ella decidió interponer la denuncia policial por desaparición en la comisaría de la PNP Dulanto, en donde le pidieron ciertos datos y el GPS del joven.

A raíz de ello, su madre comenzó a investigar y buscó su ubicación en una laptop haciendo uso de su Gmail. Fue así como descubrió que él salió a las 9.30 p. m. de su universidad con dirección al centro comercial Plaza Norte. Al llegar estuvo hasta las 10:20 p. m. aproximadamente y se presume que luego, habría tomado un carro que se dirigía a Comas.

Perdieron la ubicación en el paradero del Metropolitano de Sangarará, pues se apagó el celular. Desde entonces la familia, junto a los efectivos de la PNP estuvieron buscando al universitario sin parar. Inclusive lograron acceder a las cámaras de seguridad del centro comercial, pero ninguna captó al joven.