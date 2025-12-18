Los Olivos: lograron encontrar a trabajador del Tribunal Constitucional tras tres días desaparecido

Leidy Pardo López se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer e informar que su tío Valeriano López García apareció en Chulucanas, Piura, después de estar desaparecido por tres días.



Al promediar las cinco de la mañana de hoy 18 de diciembre, el señor de 67 años llegó a la casa de su hermano, ubicado en Chulucanas, Piura. Valeriano contó que estuvo deambulando desde el 15 de diciembre debido a que no se acordaba dónde vivía y no podía llegar a la casa donde se queda en Los Olivos.



Después de caminar tanto, el señor de 67 años llegó hasta un terminal terrestre y embarcó un bus que lo llevara a Piura.



“Ayer en su desesperación porque no daba con la casa donde vivía en Lima, ha logrado llegar al terminal terrestre de Lima, y logró recordar que sus raíces son de Chulucanas y ha tomado la decisión de tomar un bus y ha llegado a la casa de su hermano”, afirmó Leidy Pardo.



Leidy contó que hoy su tío se encontraba bastante deshidratado, igual pasó por revisión médica y ahora están en estudios para ver que su estado de salud mejore.

