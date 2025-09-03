Los Olivos: madre denuncia que su hija de 14 años está desaparecida desde hace tres meses

La menor desaparecida borró todas sus fotos de sus redes sociales | Fuente: Rotafono
Patricia Campos Lopez se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su hija llamada Guadalupe Graciela Anahua Campos se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 5 de julio. La ciudadana está desesperada porque han pasado tres meses y no sabe nada de su pequeña, quien tiene 14 años.
La madre de familia comentó que su hija salió de su casa, que está situada en la urbanización Santa Rosa de Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos y se fue rumbo la plaza cívica que está cerca de su hogar, pero no comentó si se iba a juntar con alguien o a que iba.
Al pasar un par de horas y ver que la adolescente no retornaba los padres fueron a buscar por las inmediaciones de este parque de Pro, pero no hallaron nada. Preguntaron a los vecinos y se enteraron que se fue con un hombre de aproximadamente 33 años de edad hacia rumbo desconocido.
Patricia Campos comentó que acudió a la comisaría Laura Caller Iberico para hacer la denuncia, pero no se la aceptaron. Incluso, le dijeron que si su hija podía decir con quien irse. Sin embargo, ella tiene 14 años y manifestó que este sujeto la habría manipulado. Después de varios reclamos junto a familiares se la aceptaron.
La señora manifestó que se enteró de que su hija Guadalupe conversaba con este sujeto mayor de edad y le quitó el celular. Sin embargo, le entregó otro y por este medio habrían quedado en encontrarse en el parque mencionado e irse en la moto que tiene este hombre. Además, sostuvo que su hija borró todas las fotos que tenía en sus redes sociales.
Por dicha razón, exige la ayuda de la policía y de las entidades respectivas para que amplíen la búsqueda de su hija. Además, pide que los negocios o casas aledañas entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder constatar que se reunió con este ciudadano y ver que ruta tomaron.
La última vez que vieron a la menor de 14 años fue a la altura de la cuadra 1 del jirón La Unión, en Comas. Para cualquier información puede comunicarse al siguiente número: 982573818.
