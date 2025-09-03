Los Olivos: madre denuncia que su hija de 14 años está desaparecida desde hace tres meses

Madre de familia pide ayuda de la policía

La señora manifestó que se enteró de que su hija Guadalupe conversaba con este sujeto mayor de edad y le quitó el celular. Sin embargo, le entregó otro y por este medio habrían quedado en encontrarse en el parque mencionado e irse en la moto que tiene este hombre. Además, sostuvo que su hija borró todas las fotos que tenía en sus redes sociales.

Por dicha razón, exige la ayuda de la policía y de las entidades respectivas para que amplíen la búsqueda de su hija. Además, pide que los negocios o casas aledañas entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder constatar que se reunió con este ciudadano y ver que ruta tomaron.

La última vez que vieron a la menor de 14 años fue a la altura de la cuadra 1 del jirón La Unión, en Comas. Para cualquier información puede comunicarse al siguiente número: 982573818.