menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Los Olivos: madre denuncia que su hija de 14 años está desaparecida desde hace tres meses

Rotafono de RPP | La señora indicó que su hija se habría escapado con un hombre mayor de edad y contó que la comisaría de Los Olivos no quiso aceptar su denuncia en un principio.
| | Victor Pacheco
La menor desaparecida borró todas sus fotos de sus redes sociales

La menor desaparecida borró todas sus fotos de sus redes sociales | Fuente: Rotafono

Patricia Campos Lopez se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su hija llamada Guadalupe Graciela Anahua Campos se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 5 de julio. La ciudadana está desesperada porque han pasado tres meses y no sabe nada de su pequeña, quien tiene 14 años.

La madre de familia comentó que su hija salió de su casa, que está situada en la urbanización Santa Rosa de Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos y se fue rumbo la plaza cívica que está cerca de su hogar, pero no comentó si se iba a juntar con alguien o a que iba. 

¿Cómo desapareció la menor?

Al pasar un par de horas y ver que la adolescente no retornaba los padres fueron a buscar por las inmediaciones de este parque de Pro, pero no hallaron nada. Preguntaron a los vecinos y se enteraron que se fue con un hombre de aproximadamente 33 años de edad hacia rumbo desconocido.

Patricia Campos comentó que acudió a la comisaría Laura Caller Iberico para hacer la denuncia, pero no se la aceptaron. Incluso, le dijeron que si su hija podía decir con quien irse. Sin embargo, ella tiene 14 años y manifestó que este sujeto la habría manipulado. Después de varios reclamos junto a familiares se la aceptaron.

Madre de familia pide ayuda de la policía

La señora manifestó que se enteró de que su hija Guadalupe conversaba con este sujeto mayor de edad y le quitó el celular. Sin embargo, le entregó otro y por este medio habrían quedado en encontrarse en el parque mencionado e irse en la moto que tiene este hombre. Además, sostuvo que su hija borró todas las fotos que tenía en sus redes sociales.

Por dicha razón, exige la ayuda de la policía y de las entidades respectivas para que amplíen la búsqueda de su hija. Además, pide que los negocios o casas aledañas entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder constatar que se reunió con este ciudadano y ver que ruta tomaron.

La última vez que vieron a la menor de 14 años fue a la altura de la cuadra 1 del jirón La Unión, en Comas. Para cualquier información puede comunicarse al siguiente número: 982573818.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Los Olivos desaparecida menor desaparecida adolescente desaparecida rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
¡Buena noticia! Escolar trajo la medalla de oro tras competir en concurso mundial de matemáticas

¡Buena noticia! Escolar trajo la medalla de oro tras competir en concurso mundial de matemáticas

 Ate: buscan a escolar de 16 años que desapareció hace seis días tras salir de colegio

Ate: buscan a escolar de 16 años que desapareció hace seis días tras salir de colegio

 Cercado de Lima: familia busca a perrita llamada Frida que se perdió tras huir por ruido de fuegos artificiales

Cercado de Lima: familia busca a perrita llamada Frida que se perdió tras huir por ruido de fuegos artificiales

 Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a joven con esquizofrenia

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a joven con esquizofrenia
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot