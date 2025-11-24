Los Olivos: padres denuncian sorpresivo cambio de turno de sus hijos para el ciclo escolar 2026 [VIDEO]

Los padres de familia cuyos hijos estudian en la Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta, ubicada en la avenida El Trébol, a la altura de la cuadra 3 del jirón Atahualpa, en el distrito limeño de Los Olivos se comunicaron con el Rotafono de RPP por un cambio drástico con especto al horario para el ciclo escolar del 2026.

Una madre comentó que el colegio mandó un comunicado anunciando que los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria del turno mañana pasarán a la noche para el siguiente año. Sin embargo, no hubo ninguna conversación o reunión previa a este anuncio y, por ello, hacen este reclamo público.

Rosa Sanchez reportó que los padres de familia de esta institución educativa están elaborando un documento oficial para presentarlo a la UGEL 02, ya que se sienten maltratados por las autoridades del colegio; sobre todo, de la directora, pues no le ha dado soluciones ni ha programado alguna reunión con ellos.