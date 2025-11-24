Los Olivos: padres denuncian sorpresivo cambio de turno de sus hijos para el ciclo escolar 2026 [VIDEO]

Los padres de familia cuyos hijos estudian en la Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta, ubicada en la avenida El Trébol, a la altura de la cuadra 3 del jirón Atahualpa, en el distrito limeño de Los Olivos se comunicaron con el Rotafono de RPP por un cambio drástico con especto al horario para el ciclo escolar del 2026.
Una madre comentó que el colegio mandó un comunicado anunciando que los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria del turno mañana pasarán a la noche para el siguiente año. Sin embargo, no hubo ninguna conversación o reunión previa a este anuncio y, por ello, hacen este reclamo público.
Rosa Sanchez reportó que los padres de familia de esta institución educativa están elaborando un documento oficial para presentarlo a la UGEL 02, ya que se sienten maltratados por las autoridades del colegio; sobre todo, de la directora, pues no le ha dado soluciones ni ha programado alguna reunión con ellos.
Comunicado del colegio en el que hizo el anuncio sobre los cambios para el 2026 | Fuente: Rotafono
La señora comentó que a raíz del fuerte sismo que hubo en el Callao y Lima el pasado 15 de junio del presente año se decidió que los estudiantes hagan clases virtuales, ya que la estructura del colegio se dañó y podía haber un accidente. Han pasado cinco meses y los alumnos siguen estudiando de forma remota.
La ciudadana dijo que la directora tuvo una reunión con los docentes y ninguna con los padres; ahí se habría tomado la decisión de cambiar de turno. Los adolescentes comenzaron a rumorear ello, pero el pasado lunes mandaron un comunicado en el que se informa que habrá una "reorganización de turno para el año escolar 2026".
Los alumnos de primero y segundo grado de secundaria estudiarán virtualmente; mientras que el resto de los grados lo harán en la noche. Asimismo, sostienen que el propósito de este cambio es que haya clases presenciales, garantizar el cumplimiento de seguridad y aforo de modo que la integridad de los chicos no sea dañada y ordenar el uso de los distintos ambientes del colegio.
Sin embargo, los padres están en contra de esta medida y quieren que las clases continúen de manera presencial o, de lo contrario, que concluyan con las mejoras de la estructura de la institución educativa para que nadie corra ningún riesgo. Pero, la directora no quiere ninguna reunión con los padres, pues ahí pueden llegar a un acuerdo.
La madre de familia relató que los estudiantes de estos grados de secundaria realizan otras actividades en la tarde/noche, ya sea académicas o deportivas, pues varios se preparan para postular a la universidad y eso alteraría mucho sus horarios. También, tienen otras tareas que hacen a esas horas.
Por estas razones, los padres hacen esta denuncia a través del Rotafono y exigen que las autoridades del Ministerio de Educación tomen acciones al respecto, ya que ellos se sienten desprotegidos y maltratados; solamente, quieren que sus hijos estudien en las condiciones mínimas sin correr ningún peligro.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.