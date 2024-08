Lurigancho-Chosica: adulto mayor de 79 años está perdido hace una semana tras salir de su casa

¿Cómo desapareció el adulto mayor?

El señor Leoncio Durand pronto cumplirá 80 años y necesita tomar sus medicamentos y someterse a pruebas para saber cual es su diagnostico exacto. Su sobrina contó que su tío ya se había escapado en otras tres oportunidades, pero siempre volvía. En ese sentido, agregó que él siempre decía que quería irse a Matucana o a Santa Eulalia.

Cabe recordar que el adulto mayor no tiene hijos y no tiene familia directa, Yeraldin y sus parientes son su única familia. Sus hermanos están distanciados y viven en diferentes países; por eso, no saben a quien más recurrir.

La mujer solicitó el apoyo de toda la ciudadanía en general para que apoye con los videos de las cámaras de vigilancia y lo entreguen a la policía, ya que ellos no saben hacia dónde se fue. Asimismo, pide que se amplie la búsqueda de su tío porque teme que le pueda ocurrir algún accidente o le hagan daño.