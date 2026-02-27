menu
Lurigancho Chosica: buscan a menor que salió a comprar comida hace cinco días

Rotafono de RPP | Madre pide que se intensifique la búsqueda de su hija Lady Grisel Valera Noa, de 16 años, quien sospecha que se escapó con un compañero de clase en Jicamarca, en el distrito limeño de Lurigancho Chosica.
| | Laura Urbina Saldaña
Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con Loydi Noa al siguiente número 953 558 843.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con Loydi Noa al siguiente número 953 558 843. | Fuente: Cortesía

Lady Grisel Valera Noa, de 16 años, se encuentra desaparecida desde el lunes 23 de febrero, luego de que saliera de su casa a comprar una hamburguesa en el distrito limeño de Lurigancho Chosica.

A través del Rotafono de RPP, Loydi Noa Nina solicita ayuda a la Policía Nacional para localizar a su hija, quien desapareció a las 8:30 de la noche, tras salir a comprar comida cerca de su hogar.

Sospecha de fuga con un escolar 

Según la denuncia policía, la adolescente se habría fugado con su compañero de colegio de 16 años, con quien se encontró el último lunes en los columpios del asentamiento humano Los Rosales de Basilio, según mensajes por Instagram que encontró la madre de familia.

Loydi Noa dijo que cuando acudió a la Jicamarca, la madre del otro menor desaparecido presentó la denuncia. Ante esa situación, los policías piden paciencia, pero no hay avances en la búsqueda e investigación, afirmó la madre.

“La comisaría me dice que tenga paciencia, que mi hija va a regresar, que están las alertas en todas las comisarías, pero no veo una respuesta. Yo me desespero. Ya no me siento tranquila porque ya son varios días y no tengo ninguna respuesta. La comisaría solamente me dice que tenga paciencia”, expresó con angustia.

La adolescente fue vista por última vez hace cinco días vistiendo ropa de dormir y no porta su celular, dijo la madre de familia.

“Mi hijita salió con sandalias, con buzo pijama y una blusita a tiritas. Es de cabello ondulado y no lleva teléfono”, agregó.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con Loydi Noa al siguiente número 953 558 843 o al 114 de la Policía Nacional.

Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a menor de 16 años Adolescente desaparecida Rotafono Jicamarca Lurigancho Chosica Policía Nacional
