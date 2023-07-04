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Lurín: buscan a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 12 días

Rotafono de RPP | Rafael Gómez hace un llamado a toda la población para ayudar a encontrar a su hijo Frank Gómez, ya que necesita tomar su medicación diaria.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Frank Gomez tiene 28 años, mide 1.67 metros, de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Frank Gomez tiene 28 años, mide 1.67 metros, de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Rafael Gómez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo, Frank Gómez Campos, el pasado lunes 6 de abril tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Lurín.

Rafael Gómez cuenta que su hijo tomaba medicación diaria debido a que tiene esquizofrenia. Usualmente, el joven se sentaba en las afueras de su vivienda, ubicada en la zona conocida como Julio C. Tello. Sin embargo, aquel día, su madre, Magaly Campos, al regresar de su trabajo, no lo encontró en casa.

Algunos usuarios indicaron que lo habían visto el martes en el cruce de las avenidas México con Gamarra, ubicado en el Cercado de Lima. Pero cuando sus familiares fueron a buscarlo, no lo encontraron.

Características del desaparecido

Frank Gómez tiene 28 años, mide 1.67 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, y tiene ojos y cabello castaños oscuros. La última vez que lo vieron vestía un short negro, un polo plomo y zapatillas blancas. Asimismo, tiene lunares debajo del ojo derecho.

Rafael Gómez reveló, además, que su hijo fue internado en 2021 en un centro de rehabilitación por consumo de drogas, pero que en enero de 2026 regresó a su casa porque sus padres no pudieron continuar pagando el tratamiento.

Rafael hace un llamado a toda la población para ayudar a encontrar a Frank Gómez, ya que necesita tomar su medicación diaria.

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