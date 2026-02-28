Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

María Esther Agüero se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que, después de horas de angustia, lograron encontrar en Lurín a su hija, Akemi Quintana, quien desapareció la mañana del pasado 27 de febrero.

Melanie Heredia Agüero, hermana de Akemi, contó que rastrearon el teléfono de la persona con la que Akemi tuvo una conversación a través de las redes sociales y con la que se fugó de casa. La Policía ayudó a la familia y los encontraron en Lurín casi a la medianoche.

“La encontraron casi en Lurín, la encontraron allí. La han encontrado gracias a una geolocalización. Mucho cuidado con sus hijos, a estar pendiente con ellos. Lamentablemente, por redes sociales es donde sucede estas cosas”, afirmó Melanie Heredia Agüero.

Tanto la menor como el acusado continúan en la Comisaría PNP de La Victoria, donde se realizan las investigaciones. La familia insta a la población a tener cuidado con sus hijos y el manejo de redes sociales.