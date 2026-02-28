menu
Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

Rotafono de RPP | A través del Rotafono, Melanie Heredia Agüero, hermana de Akemi, contó que rastrearon el teléfono de la persona con la que Akemi tuvo una conversación.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Akemi Quintana mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz aguileña, ojos de color ámbar y de cabello castaño oscuro.

Akemi Quintana mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz aguileña, ojos de color ámbar y de cabello castaño oscuro.

María Esther Agüero se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que, después de horas de angustia, lograron encontrar en Lurín a su hija, Akemi Quintana, quien desapareció la mañana del pasado 27 de febrero.

Melanie Heredia Agüero, hermana de Akemi, contó que rastrearon el teléfono de la persona con la que Akemi tuvo una conversación a través de las redes sociales y con la que se fugó de casa. La Policía ayudó a la familia y los encontraron en Lurín casi a la medianoche.

“La encontraron casi en Lurín, la encontraron allí. La han encontrado gracias a una geolocalización. Mucho cuidado con sus hijos, a estar pendiente con ellos. Lamentablemente, por redes sociales es donde sucede estas cosas”, afirmó Melanie Heredia Agüero.

Tanto la menor como el acusado continúan en la Comisaría PNP de La Victoria, donde se realizan las investigaciones. La familia insta a la población a tener cuidado con sus hijos y el manejo de redes sociales.

¿Cómo se perdió Akemi?

Akemi y su madre llegaron hace una semana al Perú, para visitar a sus familiares, que residen en el distrito limeño de La Victoria.

La desaparición de Akemi se dio al promediar las 8:30 a. m del pasado 27 de febrero, cuando la menor salió de su vivienda, argumentando que iría a la casa de una prima.

Con el pasar de las horas, la niña de 13 años no retornó, por lo que sus familiares iniciaron la búsqueda, pero sin éxito.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

desaparecido policía Rotafono RPP La Victoria
