Lurín: familia logra encontrar a adolescente que estuvo desaparecido durante dos días

Rotafono de RPP | Personas que se enteraron de la desaparición a través de redes sociales, se contactaron con la familia e indicaron el paradero del menor.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luego de hacer público su caso a través del Rotafono de RPP, algunas personas se comunicaron con la familia y le informaron que habían visto al menor.

Karin Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que lograron encontrar al menor Mateo Reyes Manco, hijo de su pareja Arturo Reyes, después de estar desaparecido durante dos días tras salir de su colegio ubicado en Villa El Salvador. 

Luego de hacer público su caso a través del Rotafono de RPP, algunas personas se comunicaron con la familia y le informaron que habían visto al menor, el pasado  13 de diciembre, deambulando por la playa de Arica, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur.

“Señores de Rotafono, agradecerles por la difusión del hecho de la desaparición de nuestro menor e indicarles que ha sido a través de la publicidad en redes, en el cual nos contactaron e hicieron llegar que los niños estaban en la playa”, afirmó Karin Tello.

¿Cómo desapareció el menor de 13 años?

Días atrás, a través del Rotafono de RPP, Karin Reyes hizo un desesperado pedido de ayuda, para encontrar al hijo de su pareja Arturo Reyes, el menor Mateo Reyes Manco, quien desapareció el pasado 11 de diciembre tras salir de su vivienda e ir a su colegio, ubicado en el distrito limeño Villa El Salvador (VES).
El hecho se dio al promediar las seis de la tarde, cuando el menor de 13 años salió del colegio Peruano Canadiense, ubicado en el sector 2, de VES. Su padre lo esperaba como era habitual, pero no volvió a casa.

Su padre se comunicó con los familiares de la enamorada de Mateo y ellos le indicaron que la menor tampoco había llegado a casa. A través de las cámaras de seguridad, los familiares notaron que, al salir del colegio, los niños caminaron unas cuantas juntos, pero no pudieron verlos más.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
desaparecido menor Rotafono Lurín
