Lurín: familia logra encontrar a adolescente que estuvo desaparecido durante dos días

Karin Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que lograron encontrar al menor Mateo Reyes Manco, hijo de su pareja Arturo Reyes, después de estar desaparecido durante dos días tras salir de su colegio ubicado en Villa El Salvador.

Luego de hacer público su caso a través del Rotafono de RPP, algunas personas se comunicaron con la familia y le informaron que habían visto al menor, el pasado 13 de diciembre, deambulando por la playa de Arica, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur.



“Señores de Rotafono, agradecerles por la difusión del hecho de la desaparición de nuestro menor e indicarles que ha sido a través de la publicidad en redes, en el cual nos contactaron e hicieron llegar que los niños estaban en la playa”, afirmó Karin Tello.