Lurín: joven estudiante desaparece cuando iba rumbo a su centro de estudios

La familia de Cairol Paz Peña se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar su desaparición desde el pasado 29 de noviembre tras salir de su vivienda ubicada en Lurín.

El hecho se dio al promediar las siete de la mañana cuando el joven de 20 años salió desde su vivienda hasta su centro de estudios, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. Sin embargo, con el pasar de las horas, Cairol nunca retornó a casa y sus familiares iniciaron la búsqueda sin éxito.

Su tía, Ysabel Peña, cuenta que la última comunicación con sus familiares fue el último lunes, donde a través de un mensaje vía Whatsapp, le informa a su madre que lo disculpe, que se iría a España, pero los familiare no creen esta versión, pues hay muchos errores ortográficos en el mensaje y temen que alguien esté manipulando el celular del joven.

“El lunes recibimos un mensaje supuestamente de él porque las expresiones de este texto no corresponden a su manera de hablar ni escribir. En el mensaje también se lee supuestos hechos que no han sucedido con él y sus padres”, afirmó su tía.

Cairol Paz mide 1.70 metros, nariz angular, contextura gruesa, ojo castaño claro. Si usted lo ha visto por favor, llamar al número de la policía, al 114.