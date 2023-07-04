Madre de chiclayano clama ayuda: “Solo quiero que mi hijo regrese con vida desde Rusia”

A través del Rotafono de RPP, una madre denunció que su hijo, de 30 años, procedente de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, fue llevado a Rusia bajo falsas promesas de un empleo en seguridad para combatir contra Ucrania desde marzo pasado.

La mujer solicita la intervención urgente de la Cancillería para repatriar a su hijo, con quien no tiene comunicación hace una semana y quien es el principal sustento de su familia.

“Solo quiero que mi hijo regrese con vida, soy una madre desesperada por mi hijo. Por favor, pido a las autoridades que traigan a mi hijo, que regrese, por favor, porque hace una semana no tengo comunicación con él”, expresó con angustia.

El joven chiclayano trabajaba como agente de seguridad en una mina en Pataz, región La Libertad, viajó el 20 de marzo a Rusia, luego de que le ofrecieran pagar un salario de 20 mil dólares.