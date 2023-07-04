Madre de chiclayano clama ayuda: “Solo quiero que mi hijo regrese con vida desde Rusia”

El joven de Chiclayo fue coaccionado para firmar un contrato en el idioma ruso y ahora se encuentra enfermo en la zona de conflicto.
A través del Rotafono de RPP, una madre denunció que su hijo, de 30 años, procedente de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, fue llevado a Rusia bajo falsas promesas de un empleo en seguridad para combatir contra Ucrania desde marzo pasado.
La mujer solicita la intervención urgente de la Cancillería para repatriar a su hijo, con quien no tiene comunicación hace una semana y quien es el principal sustento de su familia.
“Solo quiero que mi hijo regrese con vida, soy una madre desesperada por mi hijo. Por favor, pido a las autoridades que traigan a mi hijo, que regrese, por favor, porque hace una semana no tengo comunicación con él”, expresó con angustia.
El joven chiclayano trabajaba como agente de seguridad en una mina en Pataz, región La Libertad, viajó el 20 de marzo a Rusia, luego de que le ofrecieran pagar un salario de 20 mil dólares.
Según el testimonio de la madre, el joven de Chiclayo fue coaccionado para firmar un contrato en el idioma ruso y ahora se encuentra enfermo, maltratado y sin recibir el pago acordado en la ciudad de Crimea, un territorio disputado que está bajo el control de la Federación Rusa.
“Solicito ayuda, a mi hijo lo llevaron con engaños a Rusia y llegando para allá le hicieron firmar un contrato ruso que no sabemos qué es lo que dice. Él está en la ciudad de Crimea y ahí lo tienen para que lo manden a primera línea”, reveló su familiar.
La señora se encuentra preocupada porque ha perdido comunicación con su hijo hace una semana y las cuentas bancarias de este en Perú han sido bloqueadas.
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